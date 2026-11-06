Lautaro Martínez sorprendió a Agustina Gandolfo con un gesto romántico que la emocionó hasta las lágrimas

El futbolista organizó un evento especial para impactar a su esposa. Lo logró y el momento se hizo viral.

El futbolista Lautaro Martínez protagonizó un emotivo gesto romántico con su esposa, Agustina Gandolfo , por su cumpleaños número 31. El delantero del Inter de Milán organizó una fiesta sorpresa en Italia y reunió a sus familiares y amigos más cercanos, que viajaron especialmente para acompañarla.

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La influencer mendocina creyó que disfrutaría de una cena romántica con el futbolista, pero al ingresar al restaurante descubrió que la esperaba una celebración inesperada. La sorpresa la conmovió hasta las lágrimas y quedó registrada en un video que compartió en Instagram.

"Solo yo sé cuánto me pesa estar lejos de mi familia y de mis amigos, y cuánto me llena el alma una sorpresa como esta" , expresó Agustina Gandolfo. La empresaria destacó que, pese a la distancia con Argentina , pudo reencontrarse con sus seres queridos en una fecha muy especial.

La esposa del campeón del mundo también le dedicó un mensaje a Lautaro Martínez: "Gracias a mi amor por entender que no había regalo más lindo para mí que este" . Además, agradeció el cariño y la atención del delantero, quien consiguió reunir a sus afectos en Milán.

La publicación generó numerosas reacciones y el propio Lautaro Martínez respondió públicamente con una declaración romántica: "Te amo mucho. Disfruta tu día como te lo mereces" . El gesto se convirtió en uno de los momentos más emotivos del cumpleaños de Agustina Gandolfo.

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Cómo se conocieron Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La historia de amor de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo comenzó en 2018, cuando el delantero todavía estaba vinculado a Racing y se preparaba para continuar su carrera en el Inter de Milán. Ambos coincidieron en una fiesta de cumpleaños en Buenos Aires, donde surgió la atracción.

"Nos conocimos en Buenos Aires, yo había viajado con amigas y coincidimos en un cumpleaños. Fue un flechazo, cruzamos números y empezamos a hablar", contó Agustina Gandolfo durante una entrevista en Telefe, donde recordó los primeros momentos de su relación.

La empresaria también reveló una frase que el futbolista le dijo durante aquel primer encuentro: "Algún día te vas a ir a dónde yo me voy ahora". En ese momento, Gandolfo no imaginaba abandonar Argentina, pero el vínculo continuó creciendo mientras el delantero desarrollaba su carrera en Italia.

Después de varias conversaciones a distancia, Agustina viajó a Milán para reencontrarse con Lautaro Martínez. La influencer recordó el recibimiento del jugador: "Cuando llegué, él gritó 'hola mi amor' y me saludó con un super beso... ahí empezó todo", relató sobre el inicio de su romance.

Con el tiempo, Agustina Gandolfo decidió instalarse en Italia para compartir su vida con el futbolista. La pareja se casó en 2023 y formó una familia junto a sus dos hijos, Nina y Theo. Ocho años después de conocerse, el romántico festejo volvió a mostrar públicamente el vínculo que mantienen.