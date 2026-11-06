El problema detrás de la separación de Pampita con Martín Pepa: "Se dio cuenta y dijo 'Basta'"

Las repercusiones en la televisión a partir de las revelaciones que exponen los motivos del distanciamiento definitivo en la pareja.

La farándula argentina se vio sacudida por la noticia de la searación entre Pampita y Martín Pepa . Según detalló la periodista Yanina Latorre al revelar el conflicto amoroso, el quiebre se habría producido hace dos semanas por iniciativa del polista: “ Hace 15 días que está separada. Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis , la distancia y la intensidad de ella. Viste que es casamentera, se quiere casar enseguida”.

La conductora de SQP explicó que la modelo busca resguardar el momento afectivo: “ Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa porque tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor. Está todo bien y, sobre todo, ella está bien. Es lo mismo que pasó la última vez, que después ella lo convenció”.

El desgaste se habría intensificado por cuestiones de agenda laboral e incompatibilidad de caracteres en la convivencia cotidiana. Al abordar los motivos del conflicto en los programas de espectáculos, la panelista remarcó la mirada del entorno del polista respecto a la actitud de la mediática: “ Todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados por lo mismo de siempre . Distancia, agendas laborales y el entorno de él me dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable”.

El análisis de la crisis sentimental tuvo un fuerte impacto en ciclos televisivos como Pasó en América, donde el periodista Tartu ironizó sobre el desenlace del romance tras la previa reconciliación de la pareja: “Ella le pidió un novio a la Virgen de Luján y le llegó finalmente Martín Pepa. Se habían arreglado, pero se volvieron a reconciliar a instancias de la propia Pampita. Ella fue la que le quemó el conejo… le hirvió el conejo y se reconciliaron. Pero una vez que Pepa se dio cuenta, dijo ‘Basta, ya está’... no llegaron ni a la mesa navideña”.

Durante el mismo debate televisivo sobre los idas y vueltas de la modelo, la panelista Natalie Weber acotó entre risas: “¿Le habrá hecho agua de tanga?”. Mientras la noticia sigue generando repercusión en las portadas de los medios nacionales, el desenlace del romance entre la figura televisiva y el empresario permanece envuelto en la incertidumbre de la farándula.

Reapareció Pampita tras los rumores de separación con Martín Pepa

En medio de la fuerte repercusión mediática por su supuesta ruptura sentimental con Martín Pepa, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a mostrarse públicamente en un concurrido evento laboral. La modelo asumió la conducción de un desfile de moda llevado a cabo en el centro comercial Las Lomitas, concentrando las miradas de los presentes y de la prensa de la farándula argentina en su primera salida oficial tras trascender las versiones de crisis amorosa.

Lejos de manifestar pesadumbre ante los micrófonos y las cámaras, la figura televisiva deslumbró con un elegante vestido negro largo y una actitud sumamente profesional. Durante toda la velada, la célebre presentadora mantuvo la sonrisa en el rostro y desplegó su estilo característico, ratificando su vigencia como uno de los personajes más convocantes del espectáculo local sin permitir que las especulaciones personales empañaran la jornada de trabajo.

Al ser consultada sobre su presente afectivo por el cronista del programa LAM, la mediática optó por la cautela y fijó una postura firme respecto al manejo de su intimidad ante las pantallas. “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien”, aseveró de forma contundente la conductora para frenar la ola de trascendidos que circularon en los últimos días.

En esa misma línea, la célebre modelo defendió su postura de resguardar su círculo personal y evitó confirmar o desmentir el distanciamiento con el polista. “Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, sostuvo ante las cámaras, concluyendo tajante: “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”.