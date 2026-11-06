6 de noviembre de 2026 Inicio
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Boca recibe un guiño con mucha historia de cara a la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize disputará la definición ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, donde querrá romper la sequía de 18 años sin títulos a nivel internacional.

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Leandro Paredes

Leandro Paredes, figura de Boca. 

El hincha de Boca recibió este viernes un guiño de parte de la Conmebol de cara a la final de la Copa Sudamericana que disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, donde buscará romper la sequía de de 18 años sin títulos a nivel internacional.

El flamante casco del piloto argentino con los colores de Boca.
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La cuenta oficial de la organización publicó en X una foto del futbolista Leandro Paredes, donde da indicios de la indumentaria que el Xeneize podría llegar en la definición continental: la camiseta titular con el short amarillo, que le trae buenos recuerdos al hincha.

La última vez que Boca utilizó dicha ropa fue en el 2007, cuando disputó la final de la Copa Libertadores frente a Gremio y lo venció de manera categórica 3-0 en Brasil, para obtener por sexta vez en su historia el trofeo.

Si bien resta la confirmación oficial de la Conmebol, todo indica que la indumentaria sería esa, hecho que llena de ilusión al hincha. En aquella serie contra el Tricolor Gaúcho, Boca se impuso con contundencia por 5-0, con su actual presidente como gran figura, convirtiendo dos goles en tierras de Porto Alegre para conquistar el título.

La final de la Copa Libertadores 2007 de Boca con el short amarillo frente a Gremio

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