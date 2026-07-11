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Vanesa Carbone reaccionó a los dichos de Marta Fort sobre las novias de su padre: "Jamás formé parte de esa mentira"

La heredera se refirió a la vida sentimental de su padre, Ricardo Fort, y la mediática rompió el silencio. "Crearon y construyeron una falsa realidad, haciéndole creer a las personas algo inexistente", sostuvo en un extenso descargo.

Vanesa Carbone le dedicó un extenso mensaje a Martita.

Vanesa Carbone le dedicó un extenso mensaje a Martita.

Durante los primeros años mediáticos de Ricardo Fort, se lo vinculó con diferentes mujeres con las que, presuntamente, mantuvo una relación de noviazgo. Sin embargo, su hija, Marta Fort, reveló un secreto sobre su padre: no eran sus novias, sino parte de un acuerdo mediático.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
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La joven heredera reveló detalles sobre la sexualidad de su padre. Según contó, toda la familia sabía que Ricardo era gay y que las mujeres con las que se mostraba públicamente no eran sus parejas, sino que formaban parte de una estrategia mediática para ganar popularidad.

Entre las figuras que lo acompañaron durante esos años se encontraban Virginia Gallardo, Violeta Lo Re, Erika Mitdank y Claudia Ciardone. "Él contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara y luego se iba a casa con su pareja gay", lanzó tajante Marta.

Como es costumbre, las palabras de la modelo no pasaron desapercibidas y generaron controversia con las mujeres que compartieron una relación con Fort durante esos años.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

En ese sentido, Vanesa Carbone decidió escribir un descargo en sus redes sociales en el que expresó que nunca formó parte de ese plan y que la prensa se había empecinado con asociarla al personaje. Reconoció que sí eran muy buenos amigos, pero que nunca se vincularon amorosamente.

El extenso descargo de Vanesa Carbone

A través de su cuenta de X, primero Vanesa le agradeció a la joven por aclarar la información. "Gracias, Martu. 13 años en donde los medios de comunicación utilizaron mi nombre con titulares falsos. Crearon y construyeron una falsa realidad, haciéndole creer a las personas una mentira, algo inexistente", expresó.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Luego se refirió directamente al acuerdo del que hablaba Martita: "Me compararon con personas, mujeres, que nada tenían que ver conmigo, cuando yo era compañera de trabajo, amiga, y jamás formé parte de esa mentira".

Luego se refirió al juego mediático que, según ella, la prensa inventó. "13 años diciendo la verdad; sin embargo, jamás importó. Porque lo único que interesaba era lo que ustedes vendían, titular falsamente para tener likes y clikbait", concluyó.

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