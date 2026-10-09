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Radio 10, Pop y Mega suman 16 nominaciones en los Martin Fierro de radio

El grupo Indalo suma 16 nominaciones y compiten en 15 de los 32 rubros de la premiación que se llevará a cabo el miércoles 21 en el Goldencenter de Parque Norte.

Las radios de Grupo Indalo tendrán una presencia fuerte en los Martín Fierro de Radio 2026. 
Las radios de Grupo Indalo tendrán una presencia fuerte en los Martín Fierro de Radio 2026. 

Las radios de Grupo Indalo tendrán una presencia fuerte en los Martín Fierro de Radio 2026. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer este viernes los nominados y Radio 10, La Pop 101.5 y Mega 98.3 quedaron en 15 de los 32 rubros, con un total de 16 nominaciones entre programas, conductores y equipos de trabajo. Los premios distinguen la producción radial de 2025.

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En AM, Radio 10 encabeza la lista del grupo con 12 nominaciones en 11 rubros. “Mañana Sylvestre" es el programa con más menciones: compite como programa periodístico matutino diario y suma otras tres nominaciones para su equipo. Gustavo Sylvestre es candidato en labor periodística masculina, Lucas Colautti en mejor labor en producción y Ariel Zak como columnista policial/judicial.

En esa misma categoría de labor periodística masculina también está Jorge Rial, por “Argenzuela". “De vuelta”, con Pablo Duggan, es nominado como programa periodístico vespertino diario, y Rosario Ayerdi, parte del ciclo, aspira al premio a la labor periodística femenina. “El amor es más fuerte", de Nancy Pazos, compite en interés general, y "Qué noche Teté", de Teté Coustarot, en programa musical. Además, “Feudalísima”, con Marcela Feudale, está en la categoría de programa nocturno AM y FM. La emisora también aparece en servicio informativo con “Siempre noticias" y en labor en musicalización con Javier Fábregas.

En 2025, Gustavo

En 2025, Gustavo "Gato" Sylvestre ganó el Premio Martín Fierro de Radio como Mejor Labor Periodística Masculina por su programa Mañana Sylvestre en Radio 10.

La Pop 101.5 suma tres nominaciones por el trabajo realizado en su programación durante 2025. Elizabeth “La Negra” Vernaci es candidata con “La Negra Pop" como programa de interés general en FM, y Lizy Tagliani, con “Arriba bebé”, en labor conducción femenina. Pachu Peña, por “Re tarde”, completa la lista de la emisora en labor humorística.

En tal sentido, Mega 98.3 está nominada como programa periodístico vespertino diario con “Reloj de plastilina", el ciclo que conduce Juan Di Natale.

Los Martín Fierro de Radio 2026 son organizados por APTRA y producidos por Red Cube. La ceremonia será el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y se transmitirá en vivo por Infobae.

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