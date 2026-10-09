Martín Fierro de Radio 2026: se conoció la lista completa de nominados APTRA confirmó las candidaturas para la esperada entrega que premiará a las producciones más destacadas de la industria radial. Agregar C5N en









Salió a la luz la lista de los candidatos a la estatuilla.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la nómina oficial de candidatos para los Premios Martín Fierro de Radio 2026, los cuales homenajearán lo más destacado de la producción emitida durante la temporada 2025. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 21 de octubre en Parque Norte, bajo la conducción de la dupla integrada por Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de Radio 2017 El anuncio de las candidaturas se realizó durante la emisión de Infobae al Amanecer, donde el presidente de la entidad, Luis Ventura, brindó los detalles organizativos de la gala que premiará un total de 32 rubros repartidos entre la AM y la FM. El evento, producido de manera conjunta por APTRA y Red Cube, contará con su tradicional despliegue de alfombra roja y la presencia de las principales figuras de la industria radial nacional.

Al respecto del valor que representa el galardón en los medios de comunicación, el titular de la entidad resaltó la vigencia del medio frente a las nuevas tecnologías. “El Martín Fierro simboliza y engloba todas las expresiones que tienen que ver con la información y la artística”, sostuvo el periodista en el programa matutino, agregando que la distinción “trascendió las fronteras nacionales”

Nominados al Martín Fierro de Radio 2026 Programa periodístico matutino diario en AM Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)

Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)

Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)

Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)

Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia) Programa periodístico matutino diario FM ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)

Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)

De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)

Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix) Programa periodístico vespertino diario AM De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)

El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)

Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)

MP 910 (Marcelo Palacios - La Red) Programa periodístico vespertino diario FM Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)

Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix)

Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)

Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)

¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop) Programa de interés general en AM Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia)

El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)

Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental) Programa de interés general en FM Coworking (Nacho Otero – Delta)

El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)

La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)

No está todo dicho (Guido Kaczcka y Claudia Fontán – FM La 100) Programa nocturno AM y FM Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)

Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)

Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10) Programa semanal en AM El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)

Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)

Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)

La hora referí (Daniel Dátola – La Red) Programa semanal en FM Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)

Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)

El buen modo (Virginia Lago — FM La 2x4) Programa deportivo Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red)

No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)

Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)

Un buen domingo (Walter Nelson – La Red) Programa musical en AM La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)

Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre)

Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)

Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional) Programa musical en FM Aspen Club (FM Aspen)

La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)

La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue) Programa cultural/educativo Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)

Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)

Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)

El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia) Programa agropecuario Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)

La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)

Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre) Labor periodística femenina María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)

Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)

Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10) Labor periodística masculina Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10) Labor conducción femenina Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)

María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)

Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador) Labor conducción masculina Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)

Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)

Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)

Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red) Labor periodística deportiva Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)

Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)

Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop) Labor humorística Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre)

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)

Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)

Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata) Servicio informativo La Red Informativa (La Red)

Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)

Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10)

Radionoticias Del Plata (Del Plata)

Rotativo del aire (Rivadavia) Labor locución femenina Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)

Gigi Ribaloff (Mucha Radio)

Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre) Labor locución masculina Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)

Mario Portugal (Rivadavia)

Sebastián Bresler (Mitre) Relator deportivo Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata)

Gabriel Anello (Mitre)

Leonardo Gentili (La Red) Mejor labor en producción Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)

Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata) Mejor labor en operación Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)

Gabriel Marsili (FM Los40)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100) Labor en musicalización Delta Music Team (FM Delta)

Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)

José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)

Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9) Movilero Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)

Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)

Rosario Bigozzi (La Red) Columnista de espectáculos Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)

Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)

Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos) Columnista político Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)

Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos) Columnista económico Alfredo Zaiat (El Destape Radio)

Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Willy Kohan (Rivadavia) Columnista policial / judicial Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)

Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)

Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)