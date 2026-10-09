Martín Fierro de Radio 2026: se conoció la lista completa de nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la nómina oficial de candidatos para los Premios Martín Fierro de Radio 2026, los cuales homenajearán lo más destacado de la producción emitida durante la temporada 2025. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 21 de octubre en Parque Norte, bajo la conducción de la dupla integrada por Luciana Rubinska y Luis Novaresio.
Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de Radio 2017
El anuncio de las candidaturas se realizó durante la emisión de Infobae al Amanecer, donde el presidente de la entidad, Luis Ventura, brindó los detalles organizativos de la gala que premiará un total de 32 rubros repartidos entre la AM y la FM. El evento, producido de manera conjunta por APTRA y Red Cube, contará con su tradicional despliegue de alfombra roja y la presencia de las principales figuras de la industria radial nacional.
Al respecto del valor que representa el galardón en los medios de comunicación, el titular de la entidad resaltó la vigencia del medio frente a las nuevas tecnologías. “El Martín Fierro simboliza y engloba todas las expresiones que tienen que ver con la información y la artística”, sostuvo el periodista en el programa matutino, agregando que la distinción “trascendió las fronteras nacionales”