IR A
IR A

Malas noticias para Rosalía: el pedido de Ángel de Brito que puede perjudicarla

El conductor fue determinante con su postura respecto a la burla de la cantante hacia Argentina luego de haber caído en la final del Mundial 2026 ante España.

Malas noticias para Rosalía.

Malas noticias para Rosalía.

Redes sociales

La cantante española Rosalía no para de recibir malas noticias luego de haber burlado a Argentina tras compartir un video de Mia Khalifa y ahora el conductor Ángel De Brito hizo un pedido que puede perjudicarla. ¿De qué se trata?

Todo mal con Rosalía.
Te puede interesar:

Irreversible decisión contra Rosalía: perjudica sus presentaciones en Argentina

Luego de la polémica que provocó un enojo de los argentinos porque la cantante compartió video de la actriz en el que dice que todo es mejor desde que perdió la perla, es decir, Argentina en la final del Mundial 2026. Perla es catalogado como algo malo.

En este contexto, muchas personas intentaron devolver su entrada, cancelaron un homenaje a ella en Córdoba y todo está mal. Los shows están en pie y tocará igual el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena.

Fue entonces que el conductor Ángel de Brito consideró que los shows no deberían hacerlos y cuestionó la decisión al expresar que “no entiende” por qué todavía siguen en pie. La cantante también iba a hacer una gira en los medios y ahora no lo hará.

Lapidaria decisión contra Rosalía tras el escándalo en redes sociales: "Está confirmado"

La polémica por la campaña antiargentina llegó tan lejos como una suspensión. En Córdoba iban a realizarle un homenaje a la cantante Rosalía en el marco de los conciertos que brindará en el país en el Movistar Arena, pero todo se canceló por el escándalo.

Según explicó el director del espacio cultural, Piky Sánchez, la decisión responde al clima que se generó alrededor de la figura de la cantante española e intenta evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo tanto al público como a los músicos, quienes preparaban el espectáculo desde hacía varias semanas.

En la cuenta oficial del museo, dejaron en claro que la suspensión del concierto se concretó "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", aunque no especificaron si la decisión se tomó tras el cuestionado accionar de la artista, quien compartió un posteo con agravios hacia la Argentina.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rosalía tiene 4 fechas programadas para cantar en el Movistar Arena en agosto. 

Qué pasa con los shows de Rosalía en Argentina tras el escándalo: el dato que esperan sus fans

La actriz remarcó la contradicción de quienes critican a la Argentina pero se benefician del público local.

Jimena Barón defendió al país tras los ataques contra Argentina: "Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen"

El escándalo que tiene a Rosalía.

Polémica por Rosalía: crece el escándalo por la campaña antiargentina tras el Mundial

¿Todo mal con Rosalía?

Lapidaria decisión contra Rosalía tras el escándalo en redes sociales: "Está confirmado"

Rosalía tocará en el Movistar Arena.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

Mia Khalifa posteó una foto de Enzo Fernández.

Mia Khalifa se burló de Enzo Fernández con una provocativa publicación

últimas noticias

El Hospital de Gesell

Quién es la mujer investigada por la muerte de sus tres hijas en Villa Gesell

Hace 6 minutos
River y Barracas Central debutan en el Torneo Clausura 2026.

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

Hace 11 minutos
River anunció un acuerdo millonario con Tigres de México.

River compró a Ángel Correa por la cifra récord de u$s15 millones

Hace 11 minutos
La empresaria, el futbolista y la actriz atraviesan una nueva disputa.

Crisis familiar: el enojo de los hijos mayores de Wanda Nara y Maxi López con Mauro Icardi y la China Suárez

Hace 13 minutos
El famoso ganador de Gran Hermano abandonó La casa de los gemelos.

Inesperada decisión: renunció un participante de un famoso reality con un explosivo descargo

Hace 44 minutos