Malas noticias para Rosalía: el pedido de Ángel de Brito que puede perjudicarla

La cantante española Rosalía no para de recibir malas noticias luego de haber burlado a Argentina tras compartir un video de Mia Khalifa y ahora el conductor Ángel De Brito hizo un pedido que puede perjudicarla. ¿De qué se trata?
Luego de la polémica que provocó un enojo de los argentinos porque la cantante compartió video de la actriz en el que dice que todo es mejor desde que perdió la perla, es decir, Argentina en la final del Mundial 2026. Perla es catalogado como algo malo.
En este contexto, muchas personas intentaron devolver su entrada, cancelaron un homenaje a ella en Córdoba y todo está mal. Los shows están en pie y tocará igual el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena.
Fue entonces que el conductor Ángel de Brito consideró que los shows no deberían hacerlos y cuestionó la decisión al expresar que “no entiende” por qué todavía siguen en pie. La cantante también iba a hacer una gira en los medios y ahora no lo hará.
Lapidaria decisión contra Rosalía tras el escándalo en redes sociales: "Está confirmado"
La polémica por la campaña antiargentina llegó tan lejos como una suspensión. En Córdoba iban a realizarle un homenaje a la cantante Rosalía en el marco de los conciertos que brindará en el país en el Movistar Arena, pero todo se canceló por el escándalo.
Según explicó el director del espacio cultural, Piky Sánchez, la decisión responde al clima que se generó alrededor de la figura de la cantante española e intenta evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo tanto al público como a los músicos, quienes preparaban el espectáculo desde hacía varias semanas.
En la cuenta oficial del museo, dejaron en claro que la suspensión del concierto se concretó "por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas", aunque no especificaron si la decisión se tomó tras el cuestionado accionar de la artista, quien compartió un posteo con agravios hacia la Argentina.
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