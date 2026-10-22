22 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno obtuvo una garantía del BID por u$s200 millones para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes

El ministro de Economía anunció que el organismo de crédito aprobó la "Garantía de Inversión" para "dos obras estratégicas" en el AMBA y en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de atraer inversiones para financiarlas.

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Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn en la reunión anual del BID en República Dominicana.

Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn en la reunión anual del BID en República Dominicana.

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El Gobierno obtuvo la "Garantía de Inversión" por u$s200 millones de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atraer inversiones que financien dos de las 16 obras estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. A meses del verano, es una forma de fortalecer el sistema eléctrico y evitar cortes.

Luis Caputo y Federico Furiase.
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"La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno nacional viene construyendo para atraer capital privado a la infraestructura eléctrica", sostuvo en X el ministro de Economía, Luis Caputo.

La garantía está destinada a los proyectos AMBA I, el primero del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, y Puerto Madryn–Choele Choel / Choele Choel–Bahía Blanca. Las licitaciones serán de carácter nacional e internacional, abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos.

La aprobación de la garantía llega pocas semanas después de la conferencia La Reconstrucción del Sistema Argentino de Transmisión Eléctrica, en la que el Gobierno presentó la licitación de AMBA I ante inversores nacionales e internacionales, bancos, fondos de inversión, empresas y embajadores. Allí se anticipó que la concesión de obra pública contaría con el respaldo del BID, que ahora queda formalmente aprobado. La apertura de sobres prevista para el 9 de diciembre.

"Se prevé que el programa beneficie en forma directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, al contribuir a un suministro eléctrico más confiable", aseguraron en un comunicado desde la Secretaría de Energía.

Las 16 obras estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico

Esta iniciativa que contempla la realización de 16 obras estratégicas a partir de licitaciones, necesitaría inversiones por más de u$s6.600 millones y la incorporación de 5.610 km de líneas de 500 kV en todo el país. El objetivo es prevenir cortes de luz frecuentes y masivos durante el periodo con mayor demanda de energía eléctrica, como suele ser el verano.

El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

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