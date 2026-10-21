La clave para destrabar el conflicto sindical que frena los conciertos de BTS: "Hay un principio de entendimiento" Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina confirmaron que levantaron las medidas que iban a tomar, pero que se encuentran "a la espera de ver cómo sigue todo". Maira Haunau

Agregar C5N en









Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

La banda surcoreana BTS tiene pautado presentarse este miércoles a las 20, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata. A horas del debut, los shows peligraron por una disputa por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que deberían aplicar las empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA para los servicios vinculados con los recitales.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) confirmaron a C5N que levantaron las asambleas y la movilización que iban a realizar al estadio ya que "hay un principio de entendimiento", en palabras del secretario de Prensa del gremio, Cristian Rolón Gatti.

"Estuvimos en conversaciones, tuvimos audiencia en el ministerio, estuvimos en el estadio... hablando con las partes y hay un principio de entendimiento. Eso hizo que levantáramos las medidas a tomar, estamos en conversaciones y en negociación", detalló el sindicalista a horas del comienzo del primer show de BTS en Argentina.

BTS se presentará por primera vez en Argentina. El Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Jorge Walter Correa, había citado al gremio y a las empresas involucradas a una conciliación obligatoria de forma urgente para este miércoles a las 10 de la mañana por videollamada. Todas las partes acudieron a la cita, pero todavía quedan los tres conciertos por delante para corroborar que cumplan con lo acordado.

El sindicato le había enviado una nota al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires este martes adelantando que realizarían "asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio, con el objetivo de visibilizar la problemática y procurar que se revierta la situación". Esas son las medidas de fuerza que se levantaron y, de respetarse lo charlado, permanecerán de esa forma.

El Estadio Diego Armando Maradona de La Plata tiene capacidad para 53.000 personas. El estadio conocido como Único de La Plata tiene capacidad para aproximadamente 53.000 personas. La productora contrató a GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech) para que brinden los servicios de control de admisión y permanencia. El sindicato liderado por Leandro Nazarre había denunciado que pretendían aplicar "un convenio colectivo de seguridad privada ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia (CAP)", en referencia al convenio de la UPSRA. El antecedente del Lollapalooza No es la primera vez que el SUTCAPRA y la USPRA, encabezado hace más de 40 años por Ángel Alberto García, tienen este tipo de conflicto. En general, el gremio con personería gremial en La Plata suele convocar a la empresas que brindan servicios en los recitales en el Ministerio de Trabajo bonaerense para aclararles la situación y, amparados en la Ley nacional N°26.370/2008 y la ley provincial N°13.964, demostrar por qué deben aplicar su convenio. "Las empresas de control de admisión y permanecía que prestaran servicios en estos recitales, reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA para representar a sus trabajadores en el Lollapalooza cuando aplicaron el CCT de la actividad y realizaron el pago de acreencias sindicales a nuestra institución", apuntó Rolón Gatti a C5N.