Fred Machado y el misterioso pago de u$s200 mil: qué dice la causa que más complica a José Luis Espert

El juez federal Lino Mirabelli procesó al exdiputado por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.

El exdiputado José Luis Espert está cada día más complicado en la causa que busca determinar el origen y el destino de los u$s200.000 que recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en una operación vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado. Ahora, el juez federal Lino Mirabelli lo procesó por presunto lavado de activos , le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.

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El expediente tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro y tiene como uno de sus ejes una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos . El dinero habría sido enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a Machado.

La investigación intenta establecer si esos fondos tuvieron un origen ilícito y si fueron incorporados posteriormente al circuito económico y financiero para darles apariencia de legalidad. El procesamiento constituye un avance de la causa, pero no implica una condena: la decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.

El origen del dinero es el eje de la investigación. La fiscalía sostiene que la transferencia estuvo relacionada con una empresa minera de Guatemala, Minas del Pueblo, vinculada a Machado, y cuestiona que el supuesto contrato de asesoramiento profesional invocado por Espert haya tenido una contraprestación real .

En su defensa, el exdiputado sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría para esa compañía. En julio pasado, cuando amplió su declaración indagatoria ante Mirabelli, presentó un escrito de descargo con documentación y correos electrónicos que, según su versión, respaldarían la existencia de la contratación. También pidió su sobreseimiento.

La pesquisa busca determinar qué ocurrió con el dinero después de la transferencia y si fue utilizado para adquirir bienes o financiar gastos. Entre los movimientos patrimoniales bajo análisis figuran operaciones vinculadas con vehículos y un proyecto inmobiliario.

El vínculo con Machado

El vínculo con Machado es otro de los aspectos centrales del expediente. El empresario fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculados al narcotráfico, y terminó extraditado a ese país.

La Justicia ya había comprobado que Espert utilizó aeronaves vinculadas a las empresas de Fred Machado en al menos 35 ocasiones durante la campaña presidencial de 2019. Un ejemplo específico de estos traslados fue un vuelo entre Buenos Aires y Puerto Madryn, realizado con el propósito de presentar un libro.

Dentro del expediente, el propio Espert admitió el uso de esos aviones. "En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona, según se supone", señaló.

Sin embargo, Espert se deslindó de cualquier conocimiento o participación directa en la contratación o la titularidad de las aeronaves. "En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades", argumentó.

El pago de 200.000 dólares, según cuentan fuentes que siguen de cerca el tema, era por un acuerdo que implicaba más pagos hasta completar el millón de dólares.

Ese pago no había querido ser reconocido por Espert, hasta que se supo que en la causa que tramita en Estados Unidos había una prueba que lo acreditaba. Se trataba de un cuaderno de “contabilidad clandestina” de una socia de Machado.

Tuvo que reconocerlo luego porque un puñado de periodistas ya tenían en mano el registro del Bank of América que lo probaba. En ese papel, un registro contable, la transferencia estaba asociada a la matrícula del avión de Machado.