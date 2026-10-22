Motín en comisaría porteña: internos tomaron a un policía de rehén y exigen la presencia del fiscal

Un grupo de al menos 10 detenidos tomó parte de la Comisaría Vecinal 1-D, ubicada sobre la calle Lavalle. Reclaman no ser trasladados al nuevo penal de Marcos Paz, hacia donde fueron mudados alrededor de 1.400 reclusos de la cárcel de Devoto. Desde la comisaría solicitaron refuerzos de Infantería y la presencia de personal sanitario.

Un grupo de al menos 10 presos alojados en la Comisaría 1-D, en pleno microcentro porteño, protagonizó incidentes en el marco de un intento de fuga . Los presos se manifestaron en rechazo a ser trasladados al nuevo penal de Marcos Paz , donde ya fueron derivados alrededor de 1.400 internos provenientes de la cárcel de Devoto. Un celador intervino para frenar una pelea entre internos y terminó siendo tomado como rehén por los presos.

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El episodio se disparó cerca de las 13:30 en la dependencia ubicada sobre la calle Lavalle 453 donde las autoridades desplegaron un operativo de urgencia para controlar el motín y garantizar la liberación del agente, mientras se investigan las responsabilidades de los detenidos que participaron en el intento de fuga y en la agresión.

Según el parte oficial al que accedió este medio, el incidente se originó entre internos dentro de una celda y que se trabajó rápidamente para resolver la situación. Las autoridades remarcaron que no existe riesgo de fuga y que el episodio quedó bajo control. La situación obligó a reforzar la seguridad en el lugar, mientras l os detenidos reclaman la presencia de una autoridad judicial.

La esposa de uno de los internos contó a C5N que se comunicó con su esposo detenido quien le manifestó estar en desacuerdo con la toma de rehenes y aseguró que en su celda ninguno de los presos quiere quedar involucrado en el motín para evitar que les sumen nuevas causas. El hombre está detenido tras haber sido denunciado por su pareja por violencia de género vinculada a problemas de adicción, aunque luego decidió retirar la denuncia.

Con el correr de las horas, desde la comisaría solicitaron refuerzos de Infantería para contener la situación y pidieron la presencia de personal sanitario en el lugar. Además, el escuadrón antibombas ya se encuentra en la zona.

Además, personal del SAME y bomberos ingresaron a la comisaría para colaborar en las tareas de asistencia. Según las imágenes transmitidas por la televisión, los equipos de emergencia entraron con dos camillas para atender a los involucrados.

La investigación judicial quedó en manos del auxiliar fiscal Marco Juliano Zunino, mientras los detenidos difundieron dos videos desde la celda en los que celebraban su aparición en los medios, pedían “bajá al fiscal” y mostraban a un policía retenido.

En medio del motín, un repartidor ingresó con pizzas y los internos reclamaron la presencia de un periodista, a quien solicitaron que se retiren los drones porque complicaban su “estrategia”.

Motín en comisaría porteña

La Comisaría 1-D, está ubicada en Lavalle 453 en pleno microcentro porteño donde funciona además la alcaidía. Allí permanecen alojados unos 20 detenidos por distintos delitos —excepto sexuales— que tomaron por la fuerza la alcaidía en protesta contra los traslados al penal de Marcos Paz.

En medio de la tensión, dos policías que cumplían funciones de celadores fueron reducidos y tomados como rehenes; uno ya fue liberado, mientras el otro continúa retenido.

La comisaría permanece cerrada y las negociaciones se desarrollan puertas adentro para intentar desactivar el motín. El alerta se disparó cerca de las 13:30, aunque las tensiones se arrastraban desde la mañana.

Según las imágenes que trascendieron, se puede ver que en medio del motín, no solo un agente permanece como rehén, sino que también algunos presos quedaron retenidos dentro de la alcaidía tomada por la fuerza. La situación mantiene cerrada la comisaría y obliga a un despliegue de seguridad y asistencia sanitaria para intentar controlar el conflicto.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad señalaron que se trató de un “incidente entre internos”, mientras personal del SAME y bomberos ingresaron con camillas para asistir a los involucrados y reforzar la seguridad en el lugar.