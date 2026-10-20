Shows de BTS en La Plata: cómo pedir la devolución de entradas ante la posible suspensión La empresa que vendió los tickets contempla algunos casos en los que se puede reclamar el reembolso del dinero. Paso a paso, en qué situaciones aplica y cómo reclamar. Agregar C5N en









BTS se presentará en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre en La Plata.

Ante la incertidumbre por los tres shows de BTS en La Plata, es preciso recordar que la empresa All Access permite la devolución de entradas en dos casos: debido a una reprogramación o reubicación del evento o dentro de los 10 días posteriores a la compra del ticket.

Para la primera situación, si hay un cambio de fecha o de venue, se abrirá un período durante el cual aquellas personas que no puedan asistir a la reprogramación, tendrán la oportunidad de solicitar el reembolso de las entradas dentro de dicha ventana temporal antes del show. La devolución del dinero se solicitará enviando una solicitud mediante el formulario correspondiente.

El Estadio Diego Armando Maradona de La Plata tiene capacidad para 53.000 personas. La segunda situación solo es posible en los 10 días que siguen a la fecha en que se adquirió el ticket. Al día 11 ya no se podrá pedir un reembolso. Las últimas entradas para ver a BTS en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata se agotaron en minutos el 9 de octubre, luego de que All Access liberara una última tanda de tickets. La preventa y la venta general se realizaron en abril.

Cómo pedir un reembolso por las entradas de BTS dentro de los 10 días posteriores a su compra El titular de la compra podrá enviar una solicitud desde el centro de ayuda de la página web de All Access con el motivo de consulta "Reembolso de mi compra", adjuntando una foto de su DNI para acreditar su identidad y una foto de la tarjeta con la cual esta fue realizada, donde figuren los primeros 6 y últimos 4 de la misma.

En caso de que haya retirado la entrada en formato físico en algún punto de canje, es necesario que el titular de la compra se acerque a la boletería donde se retiró el ticket para hacer la devolución y en ese momento se hará el reembolso al medio de pago con el que se abono.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre. El plazo en el que se verá reflejado el reintegro dependerá de la entidad bancaria. Además, según su página web oficial, no se realizarán reembolsos de una compra una vez comenzado el evento.