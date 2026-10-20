IR A
IR A

Shows de BTS en La Plata: cómo pedir la devolución de entradas ante la posible suspensión

La empresa que vendió los tickets contempla algunos casos en los que se puede reclamar el reembolso del dinero. Paso a paso, en qué situaciones aplica y cómo reclamar.

BTS se presentará en Argentina el 21

BTS se presentará en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre en La Plata.

Ante la incertidumbre por los tres shows de BTS en La Plata, es preciso recordar que la empresa All Access permite la devolución de entradas en dos casos: debido a una reprogramación o reubicación del evento o dentro de los 10 días posteriores a la compra del ticket.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.
Te puede interesar:

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Para la primera situación, si hay un cambio de fecha o de venue, se abrirá un período durante el cual aquellas personas que no puedan asistir a la reprogramación, tendrán la oportunidad de solicitar el reembolso de las entradas dentro de dicha ventana temporal antes del show. La devolución del dinero se solicitará enviando una solicitud mediante el formulario correspondiente.

El Estadio Diego Armando Maradona de La Plata tiene capacidad para 53.000 personas.

El Estadio Diego Armando Maradona de La Plata tiene capacidad para 53.000 personas.

La segunda situación solo es posible en los 10 días que siguen a la fecha en que se adquirió el ticket. Al día 11 ya no se podrá pedir un reembolso. Las últimas entradas para ver a BTS en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata se agotaron en minutos el 9 de octubre, luego de que All Access liberara una última tanda de tickets. La preventa y la venta general se realizaron en abril.

Cómo pedir un reembolso por las entradas de BTS dentro de los 10 días posteriores a su compra

El titular de la compra podrá enviar una solicitud desde el centro de ayuda de la página web de All Access con el motivo de consulta "Reembolso de mi compra", adjuntando una foto de su DNI para acreditar su identidad y una foto de la tarjeta con la cual esta fue realizada, donde figuren los primeros 6 y últimos 4 de la misma.

En caso de que haya retirado la entrada en formato físico en algún punto de canje, es necesario que el titular de la compra se acerque a la boletería donde se retiró el ticket para hacer la devolución y en ese momento se hará el reembolso al medio de pago con el que se abono.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

El plazo en el que se verá reflejado el reintegro dependerá de la entidad bancaria. Además, según su página web oficial, no se realizarán reembolsos de una compra una vez comenzado el evento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

Evangelina Salazar junto a Palito Ortega.

"Hay que respetarlo": el pedido de Evangelina Salazar para su hijo Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 35 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 38 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca saca chapa y vence 2 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 39 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 46 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora