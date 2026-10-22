IR A
IR A

Tras casi un mes de internación, Daniel Osvaldo fue dado de alta

El exfutbolista de 40 años debió ser internado por un derrame pleural que comprometió su pulmón derecho. El cuadro se originó en una infección provocada por una caries dental no tratada.

Daniel Osvaldo festejó el triunfo de Boca ante Vasco da Gama.

Daniel Osvaldo festejó el triunfo de Boca ante Vasco da Gama.

Después de pasar casi un mes internado por un derrame pleural que comprometió su pulmón derecho, Daniel Osvaldo fue dado de alta este jueves 22 de octubre. El cuadro se originó en una infección provocada por una caries dental no tratada que obligó a la internación del exfutbolista de 40 años en dos centros de salud de la provincia de Buenos Aires.

Daniel Osvaldo: cómo está tras la última intervención.
Te puede interesar:

Tras ser operado, trascendió cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo: los detalles

A través de sus redes sociales, Osvaldo publicó una foto desde su casa y llevó tranquilidad a sus seguidores, donde se lo ve de buen humor y feliz de reencontrarse con sus seres queridos. “Pero preferiría ver a mi chica”, escribió en inglés en su historia de Instagram.

No es la primera vez que el ex-Boca comparte su estado: ya lo había hecho desde el hospital de Monte Grande, donde siguió la revancha entre Boca y Vasco da Gama y festejó la clasificación a la final de la Sudamericana.

En cuanto a su salud, los médicos remarcaron que su resistencia física, fruto de años como deportista, fue clave para superar el cuadro. “Me señalaron que la actividad que hice toda mi vida ayudó a mi organismo”, contó.

¿Qué le pasó a Daniel Osvaldo?

El exfutbolista de 40 años fue internado el 24 de septiembre tras sufrir un derrame pleural que lo llevó a terapia intensiva y le provocó serias dificultades respiratorias. El cuadro se originó en una caries dental no tratada que derivó en una infección y comprometió su pulmón derecho.

Osvaldo admitió que confundió los síntomas con dolores musculares, lo que demoró su atención médica. Ya hospitalizado, los profesionales le extrajeron la pieza dental afectada y desde entonces comenzó a mostrar una notable mejoría.

Ya cuando estuvo internado, los profesionales lograron extraerle la muela afectada y tras ello, el músico empezó a mostrar una mejor evolución. De igual modo, según detalló, la carie no fue el único elemento que incidió en su estado de salud, ya que Dani Stone también “tenía las defensas bajas cuando enfrentó la infección”.

“No estoy fumando desde hace dos semanas. No pienso hacerlo nunca más”, sostuvo durante su internación y reveló que ahora duerme mejor y que recuperó la capacidad de percibir olores. Por último, el exdeportista se sinceró: “Por suerte me siento bien y cada día mejor”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniel Osvaldo permanece internado.

Daniel Osvaldo publicó su primera foto en el hospital tras sufrir una infección pulmonar

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

últimas noticias

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 23 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 25 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 47 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 53 minutos
Un sismo de 7.0 sacudió la zona del Tibet en China.

China: un fuerte sismo de 7.0 en el Tíbet dejó heridos y viviendas dañadas

Hace 55 minutos