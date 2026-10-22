Tras casi un mes de internación, Daniel Osvaldo fue dado de alta

El exfutbolista de 40 años debió ser internado por un derrame pleural que comprometió su pulmón derecho. El cuadro se originó en una infección provocada por una caries dental no tratada.

Después de pasar casi un mes internado por un derrame pleural que comprometió su pulmón derecho, Daniel Osvaldo fue dado de alta este jueves 22 de octubre. El cuadro se originó en una infección provocada por una caries dental no tratada que obligó a la internación del exfutbolista de 40 años en dos centros de salud de la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Osvaldo publicó una foto desde su casa y llevó tranquilidad a sus seguidores, donde se lo ve de buen humor y feliz de reencontrarse con sus seres queridos. “ Pero preferiría ver a mi chica” , escribió en inglés en su historia de Instagram.

No es la primera vez que el ex-Boca comparte su estado: ya lo había hecho desde el hospital de Monte Grande, donde siguió la revancha entre Boca y Vasco da Gama y festejó la clasificación a la final de la Sudamericana.

En cuanto a su salud, los médicos remarcaron que su resistencia física, fruto de años como deportista, fue clave para superar el cuadro. “ Me señalaron que la actividad que hice toda mi vida ayudó a mi organismo ”, contó.

El exfutbolista de 40 años fue internado el 24 de septiembre tras sufrir un derrame pleural que lo llevó a terapia intensiva y le provocó serias dificultades respiratorias. El cuadro se originó en una caries dental no tratada que derivó en una infección y comprometió su pulmón derecho.

Osvaldo admitió que confundió los síntomas con dolores musculares, lo que demoró su atención médica. Ya hospitalizado, los profesionales le extrajeron la pieza dental afectada y desde entonces comenzó a mostrar una notable mejoría.

Instagram (@daniosvaldobv)

Ya cuando estuvo internado, los profesionales lograron extraerle la muela afectada y tras ello, el músico empezó a mostrar una mejor evolución. De igual modo, según detalló, la carie no fue el único elemento que incidió en su estado de salud, ya que Dani Stone también “tenía las defensas bajas cuando enfrentó la infección”.

“No estoy fumando desde hace dos semanas. No pienso hacerlo nunca más”, sostuvo durante su internación y reveló que ahora duerme mejor y que recuperó la capacidad de percibir olores. Por último, el exdeportista se sinceró: “Por suerte me siento bien y cada día mejor”.