Patricia Bullrich subió la tensión con Javier Milei y criticó la ayuda de Scott Bessent: "No nos puede pasar"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó las asistencias monetarias de Estados Unidos a la Argentina. "Me encantaría decirle a Bessent que no necesitamos la plata", enfatizó.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , cuestionó las asistencias monetarias de Estados Unidos a la Argentina en 2025 y advirtió que el gobierno de Javier Milei debería rechazar un hipotético nuevo apoyo financiero del país norteamericano.

En diálogo con Infobae en Vivo, Bullrich cargó contra el respaldo económico de la administración del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent: "La elección en la economía y los actores económicos tiene una connotación de si van a tener que sufrir más o menos. Por eso es importante la cobertura política, para decir 'va a haber gobernabilidad y no nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en 2025 que terminamos atados de Bessent'".

"Eso no nos puede pasar. Me encantaría decirle a Bessent que no necesitamos la plata porque construimos nuestros propios reparos para no tener esos vaivenes que llevan a la situación de pérdida de capacidad económica como pasó el año pasado", aseveró en esta línea.

Los dichos de la exministra de Seguridad ocurrieron después de que el Gobierno de Estados Unidos enviara asistencia monetaria en varias oportunidades a la Argentina. El funcionario republicano se convirtió en una figura central de la discusión política y económica en la Argentina a partir de la decisión de su cartera de comprar pesos y anunciar el swap de u$s20.000 millones para calmar la presión sobre el mercado cambiario , en medio de las elecciones legislativas de 2025.

En tanto, luego Bessent amplió el anuncio a u$s40.000 millones con ayuda adicional de bancos , aunque ese esquema nunca se concretó. El diálogo con Estados Unidos resulta clave para el Gobierno, ya que en 2027 los vencimientos de deuda alcanzan unos u$s25.000 millones.

Estados Unidos apuesta fuerte por la reelección de Javier Milei y promete u$s20.000 millones en inversiones en 2027

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció el martes en la ciudad de Neuquén que su país aportará a la Argentina una asistencia financiera de hasta u$s20.000 millones antes del final de 2027, pero supeditó los giros posteriores a la continuidad de un gobierno de derecha.

El representante diplomático expuso la postura de la administración de Donald Trump ante ejecutivos durante un foro de la Cámara de Comercio Argentina-Texas para respaldar la gestión del presidente Javier Milei, y vinculó de forma explícita el auxilio económico con los comicios presidenciales del próximo año. "Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección", afirmó el enviado de la Casa Blanca ante el auditorio.

En esa misma línea, remarcó la posición ideológica de Washington: "Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda". "Este apoyo no queda solamente en las palabras. Nosotros vinimos poniendo la plata sobre la mesa", agregó Lamelas.