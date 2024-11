Quién sería la tercera en discordia entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Además, la joven dio su versión a la periodista Pochis, de la cuenta de espectáculos @gossipeame, y reveló: “Bueno, pude hablar con Cristal, la ex de Enzo Fernández, me dijo que no tiene nada que ver con esa separación y que con él no tiene comunicación”.

Sobre la pareja que tuvieron en su momento Enzo y Cristal, se conocieron más detalles de parte del periodista Matías Vázquez en Socios del Espectáculo, en El Trece: “Esta mujer de Loma Hermosa, en la zona de San Martín, con mucho barrio encima, fue la vecina hot de Enzo Fernández en las viejas épocas cuando él jugaba en Defensa y Justicia, antes de ir a River”.

Cervantes fue quien confirmó la ruptura de la relación en redes sociales. Además, relató a la periodista Juli Argenta de LAM, en América, su visión de lo ocurrido. En este sentido, remarcó: "Hoy hablé con Valentina. Me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio. Hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar. Para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó. En la Selección, que ya se venía comentando este rumor, todos pensaban que venía por el lado de ella”, explicó la periodista.