Dibu Martínez, optimista con el país: "Por años estuvo muy mal y ahora van cambiando cosas para que se pueda mejorar"

Además, expresó el deseo de atajar en Independiente y se puso un límite de edad para seguir siendo profesional: “Hasta que me dé el cuerpo. La vida es muy larga después. Renové por cuatro años más (en Aston Villa), así que estaré hasta los 35 o 36. Voy año a año, sé que mi cuerpo me va a dar hasta los 41 o 42 tranquilamente. Con lo que vengo haciendo físicamente, los estiramientos y eso. La vida de los futbolistas se alarga hoy en día. Y, por cómo trabajo yo, me va a dar. Cuando la cabeza me explote, ya no tendré arreglo”. Además, agregó: “Si no es en Independiente, no jugaría en ningún otro lado".

En cuanto a la reacción contra un camarógrafo, en el final del partido contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas, que le valió una suspensión de dos partidos con la selección argentina, no pudo ocultar su enojo: “No había necesidad, era un poco invasivo y se estaba riendo. Fue solo mover la cámara. Quedó ahí, acepté la sanción y fue injusto, la verdad. No quedó más nada, quedó ahí. Ojalá le vaya bien”, aseguró.

El marplatense de 32 años, considerado el mejor arquero del mundo, también se refirió a los abucheos en Francia, antes de recibir el premio Yashin: “¿Los abucheos? Es normal, lo mismo que si algún francés ganara algún trofeo importante en Argentina. Lo entiendo. Es todo por el fútbol, es profesional, uno lo acepta”, contó.

Por último, señaló: “Es una locura haber recibido el premio por segundo año seguido. Nunca imaginé recibirlo una vez, imaginate dos. Todavía no caigo”.