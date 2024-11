Guillermo Francella habló por primera vez sobre su separación: "Dios quiera que sea una crisis"

El actor no tuvo problemas en expresar sus sentimientos ante las cámaras y se mostró apenado por la situación que atraviesa en su matrimonio. “El tiempo dirá”, indicó.

El actor Guillermo Francella habló por primera vez sobre la separación de Marynés Breña, luego de que se haya dado a conocer que estaban en crisis. Admitió ante las cámaras que no estaban juntos, pero lo catalogó como algo “pasajero”.

Yoyi Francella habló sobre la separación de sus padres: "No es nada malo, es..."

"Está todo bien. No hay nada raro, somos una familia hermosa. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez”, inició en un móvil con Intrusos y el cronista le preguntó firmemente si estaba separado. “ Como todo matrimonio... yo llevo 38 años entre noviazgo y casamiento ”.

Agregó: “Esta es una de esas mesetas que ocurren en cualquier casa. Dios quiera que sea una crisis pasajera, el tiempo dirá. Y metieron a mi hermano pobre, no todo el mundo está acostumbrado".

También reveló que pasaron por primera vez el aniversario separados porque ambos estaban con compromisos, pero no que no fue algo intencional, ya que eran viajes pactados. Sin embargo, no le cerró la puerta a cualquier decisión en el futuro. Ya se separación o reconciliación.

La actriz Johanna "Yoyi" Francella habló sobre la supuesta separación de sus padres Guillermo Francella y Marynés Breña, aunque no brindó ningún tipo de claridad al respecto y es una incógnita el futuro de la relación.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Yoyi Francella fue consultada por la supuesta separación de sus padres y explicó: "La verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo grande de algo que es normal. Somos una familia hermosa, tenemos contacto y es lo importante. Nosotros estamos bien, mi papá está bien y mi mamá también". Así, no hizo referencia al posible divorcio que rompería los vínculos familiares.

"Es un tema de ellos y lo importante es que estemos bien todos. Ustedes nos conocen hace mucho tiempo pero no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos nos dieron una crianza y una infancia bastante privada. Creo que hay que hablar hasta donde uno quiera y poner el límite", continuó. Todo esto no hizo más que profundizar los rumores alrededor de la separación entre Guillermo Francella y Marynés Breña.

Para finalizar, habló sobre su padre: "Él no está acostumbrado a todo esto. Es la persona más buena y graciosa de este mundo, lo amo. Le ponen una cámara y se puso nervioso, creo que es por eso, nada más". De esta manera, cada día habrá más y más incertidumbre hasta que se confirme si seguirán juntos o se terminarán divorciando.