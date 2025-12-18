Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

Reconocido cocinero con larga trayectoria en televisión, sufrió un percance cardíaco mientras ascendía al Lanín y está internado desde el viernes en San Martín de los Andes, donde lucha por su vida.

El reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación el pasado viernes durante una excursión al volcán Lanín y se encuentra internado con pronóstico reservado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde lucha por su vida.

Petersen participaba de una actividad de montaña cuando el guía advirtió que el cocinero sufría un percance físico , por lo que dio aviso inmediato para activar un operativo de rescate. El chef fue descendido del lugar y trasladado de urgencia al centro médico.

Christian Petersen es un reconocido chef conocido por su participación en distintos programas de televisión en canales como Utilísima, El Gourmet y El Trece , en muchos casos junto a su hermano Roberto. Nació en San Isidro en 1969 y dio sus primeros pasos en la cocina junto a su madre, Susana Castro Videla.

Su padre murió de cáncer cuando él tenía 10 años, y a los 16 fue echado del colegio . Ante esto, su mamá lo impulsó a trabajar con ella en cocinas de distintas instituciones como el Colegio Marín y el Club Náutico de San Isidro.

A los 22 años ganó un concurso televisivo de cocina junto a sus hermanos, lo que llamó la atención y le abrió las puertas de la pantalla chica. Su debut fue con Los Petersen Gourmet, en Utilísima, un ciclo que se extendió desde 1999 hasta 2010 .

Luego, desarrollaron una larga trayectoria en TV con distintos programas que unían su pasión por la cocina y los viajes. También fue jurado en El gran premio de la cocina (2018-2025) y se desempeñó como cocinero en El hotel de los famosos (2022-2023).

En cuanto a su vida sentimental, estuvo en pareja con Maju Lozano, y está casado con Sofía Zelaschi, a quien conoce desde 2020. Tiene tres hijos: Hans, Francis y Lans.

Como dato curioso, es descendiente de Juan de Garay. "Nuestra madre siempre nos lo decía y nunca le creímos. Pero hace poco empezó a tener problemas de salud y con mis hermanos dijimos 'bueno, vamos a ver si era verdad'. Empezó a sacar libros y resulta que de nuestro lado materno somos parientes del teniente coronel Ladislao Martínez, que a su vez es descendiente de Juan de Garay, y estuvo en una de las columnas que cruzaron la Cordillera de los Andes con San Martín", contó en 2020 a Infobae.