Quién fue el Chiqui Pereyra, el cantante fallecido en un trágico accidente doméstico

El reconocido intérprete, nacido en General Roca, pero adoptado para siempre por el suelo porteño, comenzó su largo camino junto a Silvio Soldán en Grandes valores del tango, en 1978.

El cantante de tanto Ricardo "Chiqui" Pereyra falleció este domingo en la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir un trágico accidente doméstico que no logró recuperarse. Tenía 74 años.

El reconocido músico, oriundo de General Roca, estaba internado en un centro médico con pronóstico reservado, luego de caerse en una escalera que derivó en una cirugía de urgencia , pero que no logró salvarle la vida y falleció en las últimas horas.

Ricardo "Chiqui" Pereyra nació el 26 de junio de 1951 y dejó una huella imborrable en la historia del tango cuando apareció en el programa Grandes valores del tango en 1978 conducido por Silvio Soldán, desplegando todo su talento .

"Chiqui" Pereyra, una de las grandes voces del tango.

Según repasó el sitio especializado Todo Tango, ese año, una delegación del programa viajó a Río Negro para realizar una búsqueda de jóvenes para el tradicional concurso de cantantes del ciclo . Allí, Ricardo ganó un lugar para ir a Buenos Aires. Inmediatamente, fue presentado en Canal 9, para su participación en la competencia.

Debutó el 14 de junio y el primer tema que cantó fue Siga el corso, con una enorme repercusión que llevó a los directivos del canal decidieron retirarlo de la competencia y contratarlo , lo que dio inicio a una carrera de casi 15 años en la señal.

Grabó dos temas con el maestro Alfredo De Angelis, Nubes de humo y Los ojazos de mi negra, este último en dúo con Gigí De Angelis, para el sello Epic, en 1981.

Ricardo Chiqui Pereyra Polaco Goyeneche "Chiqui" Pereyra junto al inolvidable "Polaco" Goyeneche.

Hizo giras al interior y al extranjero, ganó el Premio Konex 1995, en el rubro Cantante Masculino de Tango y se presentó en los más importantes escenarios de la capital.

En el cine, actuó en la película Toto Paniagua (1980), dirigida por Carlos Orgambide y protagonizada por Ricardo Espalter, con los demás integrantes de ese excelente grupo uruguayo que hacía Telecataplún en la televisión.

También participó en el elenco de la inédita Buenos Aires Tango (1982), con guión de Abel Santa Cruz, junto a Tincho Zabala, Silvio Soldán, Beba Bidart y Juan Carlos Thorry, entre otros.

Ricardo Chiqui Pereyra Malevaje Malevaje, uno de los discos grabados por Ricardo "Chiqui" Pereyra.

De 1996 a 1999, actuó en el programa La noche con amigos en ATC, conducido por Lionel Godoy. Hasta entonces, había registrado nueve discos larga duración, acompañado por importantes maestros: Armando Portier, Eduardo Cortti y Pascual Cholo Mamone.

En 1996, el importante productor y director musical discográfico Bebu Silvetti lo invitó a grabar, con la orquesta de Omar Valente, un disco para el sello Forever Music. En 1998, Sony Music editó otro compacto con el título Ricardo Chiqui Pereyra, 20 grandes éxitos.

En el 2003, su siguiente disco: Viento que vino del sur, contando con la participación especial de Mercedes Sosa en Pedacito de cielo y Lito Vitale en Flor de lino.

Continuó con las giras por España, Estados Unidos y, principalmente, Chile, también en el interior de Argentina y sigue cantando. Además, fue figura central de ciclos como Botica de Tango y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007.