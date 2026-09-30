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El llamativo posteo de Maxi Ghione antes de la detención por la denuncia que recibió

El actor dejó una publicación con varias indirectas horas antes de ser detenido en Santa Fe. La grave denuncia en su contra incluye acusaciones de privación de la libertad, amenazas con armas y consumo de drogas.

El actor no tiene antecedentes penales y se mostró sorprendido por la denuncia en su contra.

El actor no tiene antecedentes penales y se mostró sorprendido por la denuncia en su contra.

Redes sociales

Maxi Ghione fue detenido en Santa Fe este 29 de septiembre, luego de que otro hombre lo denunciara por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas. Pese a eso, un día antes de que se produjera el arresto, el actor había dejado en sus redes sociales un mensaje dirigido a su hijo de 20 años que, con la noticia posterior, cobró un sentido completamente distinto.

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"No te preocupes por mí. Tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo", escribió Ghione en la publicación, generando dudas sobre si ya intuía lo que estaba por venir. El actor continuó con el mensaje cargado de tensión. "Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites", agregó.

Con esas palabras se abrió una nueva incógnita en torno a la denuncia, ya que Ghione habla directamente de "codicia" y de la intención de alguien por dañarlo. "También habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde. No escuches ni sepas, no pienses ni analices", le pidió a su hijo en el mismo posteo, en un tono que combina la advertencia con el pedido de confianza.

El mensaje cerró con una frase muy emotiva. "Te pido solamente una cosa, confiá en mi. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo", escribió el actor, quien no pudo dar declaraciones públicas desde su detención, pero su abogado sí habló en LAM y aseguró que el actor no tiene antecedentes penales y que se mostró sorprendido por la denuncia en su contra.

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El denunciante se llama Emiliano Ezequiel Tarragona, de 43 años, quien realizó la denuncia de manera telefónica al 911. Según relató en la presentación policial, a la que accedió la periodista Pilar Smith, el 20 de septiembre se presentó en el domicilio de Maxi Ghione para concretar un encuentro, ya que el actor había contratado sus servicios de escort. "Concretamos el encuentro por el cual me pago una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico. En un momento sacó dos armas de fuego, me dijo 'Mirá que están cargadas'. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme", detalló en su relato.

El denunciante también describió la situación de encierro que aseguró haber vivido durante el encuentro. "No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir", continúa el texto de la denuncia. Además, relató el conflicto que se generó posteriormente por el pago del servicio acordado. "Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero. Él se negó a pagarme. Me dijo: 'No te voy a pagar ni una mie…'. También me trato de transa y me amenazo: 'No vayas a despertar al diablo' en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba", agrega.

Tarragona explicó en la denuncia cuál era su objetivo principal al presentarla ante la Justicia. "Realizo la denuncia a los fines de obtener una medida de distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos lo conocen, saben cómo es y tiene muchos contactos", cerró el texto.

A partir de esta denuncia, la policía de Santa Fe allanó el departamento de Maxi Ghione, donde encontró armas de fuego que, según algunas versiones, podrían ser alrededor de ocho. El actor, conocido por su trabajo en novelas y series como Montecristo y Maradona y en la película Aterrados, fue trasladado desde Lehman hasta Rafaela y quedó a disposición de la Justicia.

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