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Desplante en vivo: así fue cómo Luck Ra abandonó un móvil cuando le preguntaron por Tiago PZK

Una incómoda pregunta al aire cambió por completo el clima de la entrevista y provocó una reacción que sorprendió a todos en el estudio.

El artista cordobés dejó pagando a la notera.

El artista cordobés dejó pagando a la notera.

El cantante Luck Ra protagonizó un incómodo momento este miércoles durante un móvil de A la Barbarossa, por Telefe. La notera Pía Shaw quiso consultarlo por Tiago PZK y La Joaqui, pero el cantante dejó claro desde el comienzo que no quería abordar el tema.

Guido Kaczka conduce el programa.
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Tiago dijo que no le contestaste los mensajes”, planteó Shaw al aire. Luck Ra reaccionó inmediatamente: “No habíamos arreglado esto. Y no, no le contesté los mensajes. No tengo ganas de arreglar nada”, antes de pedir que terminaran con las preguntas sobre el conflicto.

Ante la insistencia de la periodista, quien señaló que Tiago PZK había hablado recientemente, el cordobés volvió a marcar su límite: “Estoy en MasterChef, no habíamos quedado en hablar sobre esto”. Cuando Shaw le pidió que no se enojara, respondió: “Es muy temprano”.

El intercambio terminó abruptamente: Luck Ra se quitó la cucaracha y abandonó el móvil en vivo. “Primo, no fue mala onda”, intentó explicarle Pía Shaw mientras el músico se retiraba; él respondió simplemente: “No te preocupes”.

La reacción se produjo después de que Tiago PZK hablara públicamente de su relación con La Joaqui y del enfrentamiento con Luck Ra. Días antes, el cordobés había calificado al cantante de “traidor” al referirse al nuevo romance de su expareja.

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui

Tiago PZK y La Joaqui confirmaron que están juntos luego de ser abordados este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se disponían a viajar. Frente al móvil de Desayuno Americano, ambos fueron categóricos: “Sí, estamos en pareja”.

La pareja explicó que el viaje tenía motivos laborales y, entre bromas sobre el vínculo, Tiago lanzó: “Estamos felizmente casados”. El músico también señaló que la relación entre ambos viene de tiempo atrás: “La conozco a ella desde hace mucho tiempo”.

Consultado por las acusaciones de Luck Ra, Tiago rechazó la idea de una traición. “Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”, sostuvo el artista.

Tiago PZK en un móvil con La Joaqui.

Tiago PZK en un móvil con La Joaqui.

Tiago también dejó en claro cuál es actualmente su vínculo con el cordobés: al ser consultado sobre si consideraba a Luck Ra un amigo, respondió directamente que “no”. Además, aseguró: “Le mandé varios mensajes, él no me contestó”.

“No tengo necesidad de quedar bien con nadie”, expresó Tiago al hablar de la polémica, mientras sostuvo que no podía opinar sobre la intimidad ajena. Sus declaraciones volvieron a colocar en primer plano el conflicto que horas después provocó la abrupta salida de Luck Ra del móvil de A la Barbarossa.

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