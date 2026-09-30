Moria Casán reveló quiénes son las dos figuras de la TV que están teniendo un intenso romance en secreto La conductora soltó una bomba mediática en vivo y encendió todas las alarmas en el ambiente del espectáculo. Agregar C5N en









La conductora comentó que dos figuras se estarían conociendo. Redes sociales

Una verdadera revelación sacudió al ambiente artístico durante las últimas horas tras la sorpresiva declaración emitida por Moria Casán en la pantalla de El Trece. Al término de su ciclo diario La Mañana de Moria, la emblemática figura de la televisión sugirió que Julieta Poggio mantendría un acercamiento íntimo con Luck Ra. El dato surgió justo en medio de la ola de trascendidos que aseguran que el referente del cuarteto cordobés se encuentra comenzando una nueva historia afectiva.

La discusión comenzó en el piso del programa de la diva cuando el panelista Gustavo Méndez anticipó que pronto saldrá a la luz la identidad de la pareja del cantante y que su anterior novia está al tanto. Sin embargo, la atención se la llevó la intervención de La One, quien lanzó la frase más picante del envío: “¿Puede ser que sea Juli Poggio? Están descubriéndose entre las sábanas, a nadie les cierra las fechas porque todos se acostaron con todos, están muy confundidos”.

La información adquiere un volumen particular debido a que la exparticipante del famoso reality show y el músico cordobés comparten rutina de trabajo diariamente como integrantes de MasterChef. La convivencia dentro de la famosa competencia culinaria quedó automáticamente bajo la lupa de la prensa del espectáculo, que ahora sigue de cerca cada gesto, mirada o interacción entre ambos protagonistas durante las grabaciones del ciclo gastronómico.

El panorama del espectáculo se completa con el cruce entre Tiago PZK y La Joaqui, sumado a las idas y vueltas sobre presuntas deslealtades entre los artistas urbanos. En ese marco, volvió a tomar relevancia la postura personal de Julieta Poggio, quien en diversas entrevistas aclaró que no mantiene estructuras tradicionales en sus vínculos románticos. Con todos estos elementos en juego, el culebrón mediático promete seguir sumando capítulos en las plataformas digitales.

Juli Poggio, la primera accidentada de MasterChef Celebrity Juli Poggio vivió una jornada dramática durante el segundo programa de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, transmitido por la pantalla de Telefe. Mientras intentaba concluir su preparación dentro del tiempo límite reglamentario, la exintegrante del reality show sufrió una quemadura en la mano. La emergencia se desencadenó cuando una olla comenzó a humear en su mesada, lo que motivó la rápida intervención del jurado Damián Betular: “Me parece que se te está quemando la olla. ¡Juli, la olla!”. Pese a intentar mantener el control, la joven admitió el percance entre lágrimas: “Me quemé”.

Ante la angustia de la participante, la conductora Wanda Nara se acercó de inmediato hasta su estación de cocina para asistirla y contenerla en pleno reloj de la competencia. Aunque la empresaria le sugirió algunos consejos populares y el equipo médico del canal intervino para atender la lesión, la influencer se negó rotundamente a abandonar la prueba. Determinada a completar la presentación de su plato a cualquier costo, la actriz expresó su firme postura ante la cámara: “Me quemo la mano, pero no importa, yo tengo que terminar mi plato hasta último momento. Me importa más mi plato”. Pese a las molestias físicas y los momentos de llanto, la joven logró sobreponerse gracias al aliento de sus compañeros y el constante apoyo de la conductora. Al momento de llevar su propuesta culinaria frente a los evaluadores, la exparticipante rebautizó su receta de forma irónica bajo el nombre “Una lloradita y a seguir”. Tras el intenso episodio vivido en el estudio, la mediática remarcó su gratitud hacia la presentadora por la contención recibida en el set de grabación: “Nunca me voy a olvidar en mi vida de Wanda Nara secándome las lágrimas”.