25 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Presentaron el Alpine con el que Franco Colapinto hará el Road Show en Buenos Aires

El Road Show comenzará a las 12.45 y se espera que haya 500 mil personas. Será el primer piloto argentino en conducir un F1 por las calles de la Ciudad.

Por
El auto de Colapinto será un Lotus E20 modelo 2012.

El auto de Colapinto será un Lotus E20 modelo 2012.

A solo horas del Road Show de Franco Colapinto en Palermo, el auto de Fórmula 1 que utilizará el piloto de Pilar fue presentado en el Obelisco.

Franco Colapinto trae la Fórmula 1 de vuelta a la Argentina. 
Te puede interesar:

Colapinto en Argentina: cuáles son los mejores lugares para verlo gratis

Colapinto conducirá un monoplaza un Lotus E20 modelo 2012, equipado con motor Renault V8 y ploteado con la identidad de BWT Alpine Formula One Team.

Franco Colapinto, sobre la exhibición en Buenos Aires: "Es un sueño estar acá y me genera muchísima ilusión"

Franco Colapinto está en la Ciudad de Buenos Aires y ya palpita lo que será el roadshow del domingo 26. Con mucha expectativa, aseguró: "Es un sueño estar acá y me genera muchísima ilusión".

Colapinto

“Es algo un poco loco, diferente, que nunca hice. Es la primera vez que hago un roadshow, nunca hice un trompo en un evento así”, contó entre risas en la conferencia de prensa que brindó en la previa del evento, reflejando la expectativa que le genera una experiencia inédita en su carrera.

Más allá de lo deportivo, el piloto remarcó que el evento también es una forma de agradecer el apoyo recibido. “Lo hago por mí, pero más que nada por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar muchísimo. La gente hace un esfuerzo enorme para verme y apoyarme, y quería darles algo de vuelta para que no tengan que viajar tanto”, explicó.

Colapinto admitió que todavía no dimensiona lo que se vivirá el domingo. “Lo voy a asimilar ese día. Es difícil imaginar el tamaño que va a tener todo. No soy de llorar por felicidad, pero capaz me pongo sensible. Es algo que soñé durante muchos años desde que entré a la Fórmula 1, así que sé que va a ser muy emocionante”, anticipó.

Otro de los momentos que más lo entusiasman es la posibilidad de subirse a un auto emblemático del automovilismo argentino, vinculado a la figura de Juan Manuel Fangio. “Voy a manejar un auto de Fangio así que me emociona igual o más que manejar un Alpine. Es una pieza histórica del país y del automovilismo mundial”, señaló.

Durante la conferencia, Colapinto también se tomó un momento para reflexionar sobre su recorrido y el impacto que genera en las nuevas generaciones, que hoy sueñan con seguir sus pasos y consolidarse en la cumbre del automovilismo mundial. “Cumplí mi sueño, que en un momento parecía imposible. Me lo creí tanto que a los 14 años me fui solo a probar suerte”, recordó.

En ese sentido, destacó el crecimiento del interés por el deporte en el país. “Que los chicos se vuelvan fanáticos y que el boom del automovilismo tenga que ver con haber cumplido mi sueño lo hace todavía más especial”, a la vez que evocó sus propias experiencias de chico, cuando asistía a carreras y buscaba acercarse a los pilotos. “Me acuerdo lo que sentía. Poder devolver eso hoy es algo único. Los chicos me generan algo súper especial”, cerró.

Franco Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde

El Road Show de Franco Colapinto con un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires tiene en vilo a los fanáticos fierreros. El piloto argentino en la F1 hará cuatro salidas a la pista callejera, con dos vehículos y los accesos serán limitados.

Habrá dos autos: un Lotus E20 del año 2012 con motor Renault V8 y decoración de BWT Alpine Formula One Team; y una réplica de la Flecha de Plata que utilizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio. El evento se diagramó por avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, sumando el tramo de avenida Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta.

La apertura será a las 9, mientras que la pasada con el Lotus E20 de F1 con motor Renault V8, a las 14:30 girará con el automóvil en honor al Chueco, a las 15:15 otra vez con el Lotus E20 de F1 motor Renault V8 y para cerrar hará una pasada sobre un Bus turístico descapotable.

Ingresos al fanzone público de Plaza Seeber:

  • Avenida Sarmiento y Colombia

Ingresos al fanzone público de Plaza Sicilia:

  • Casares y Avenida del Libertador
  • Berro y Avenida Sarmiento

Habrá pantallas que muestren la transmisión oficial:

  • Libertador y Casares
  • Libertador y Cavia
  • Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)
  • Figueroa Alcorta y Salguero
  • Sarmiento y Colombia
  • Bullrich y Cerviño
  • Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego

Road Show de Colapinto: cómo serán los cortes de calle

Sábado 25

A partir de las 8:

  • Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

  • Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.
  • Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.
  • Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).
  • Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto GCBA Domingo 26: día de la exhibición

De 7 a 18:

  • Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.
  • Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
  • Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.
  • Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.
  • Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

  • Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan chaparrones durante el transcurso del domingo. 

Colapinto Road Show: cómo estará el clima este domingo en CABA

play

Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde

play

Colapinto: "Es un sueño estar acá y me genera muchísima ilusión"

Dos de las avenidas más importantes de la Ciudad estarán cortadas al tránsito. 

Anunciaron un corte total en Avenida Sarmiento: cuál es la zona afectada y hasta cuándo

Franco Colapinto hará una pasada especial en el Road Show en Buenos Aires. 

La inolvidable historia detrás del auto de Fangio que usará Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto realizará una exhibición para sus seguidores en las calles porteñas.

Cortes programados por la exhibición de Franco Colapinto: cuáles son las zonas afectadas

Rating Cero

¿Todo mal entre Mac Allister y Cova?

Alexis Mac Allister reveló el motivo de una pelea con Ailén Cova: "No la pasé bien"

Las ultimas horas del Titanic ayudan a reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas históricas.
play

Esta docuserie de solo 4 capítulos sobre la historia del Titanic está causando furor en HBO Max: cómo se llama

Demichelis, de novia.

Martín Demichelis tiene nueva novia en España: qué opina Evangelina Anderson

Moria opinó de todo.

Moria Casán reveló la verdad sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Él odia..."

Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico.

Cuáles son todas las producciones que tiene pensado Marvel para las variantes de Spider-Man

Se esperan más sorpresas en Gran Hermano Generación Dorada. 

Un famoso muy reconocido se suma a Gran Hermano 2026: quién es

últimas noticias

Encuentro de ACOTAR de la autora Sarah J. Mass 2026. 

"De civiles a superhéroes literarios": cuando el libro es el puente y el refugio en los clubes de lectura

Hace 8 minutos
¿Todo mal entre Mac Allister y Cova?

Alexis Mac Allister reveló el motivo de una pelea con Ailén Cova: "No la pasé bien"

Hace 41 minutos
Luna en Leo: ¿Cómo impacta en el protagonismo de todos los signos?.

La Luna en Leo de hoy: cómo impacta en el protagonismo de todos los signos

Hace 51 minutos
play
Las ultimas horas del Titanic ayudan a reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas históricas.

Esta docuserie de solo 4 capítulos sobre la historia del Titanic está causando furor en HBO Max: cómo se llama

Hace 58 minutos
Todo está disponible para recorrerlo a pie.

Escapada de Buenos Aires: está cerca de Mar del Plata, tiene 2 habitantes y tenés que visitarlo

Hace 1 hora