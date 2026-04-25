Presentaron el Alpine con el que Franco Colapinto hará el Road Show en Buenos Aires

El Road Show comenzará a las 12.45 y se espera que haya 500 mil personas. Será el primer piloto argentino en conducir un F1 por las calles de la Ciudad.

A solo horas del Road Show de Franco Colapinto en Palermo, el auto de Fórmula 1 que utilizará el piloto de Pilar fue presentado en el Obelisco.

Colapinto conducirá un monoplaza un Lotus E20 modelo 2012 , equipado con motor Renault V8 y ploteado con la identidad de BWT Alpine Formula One Team .

Franco Colapinto está en la Ciudad de Buenos Aires y ya palpita lo que será el roadshow del domingo 26. Con mucha expectativa, aseguró: "Es un sueño estar acá y me genera muchísima ilusión".

“Es algo un poco loco, diferente, que nunca hice. Es la primera vez que hago un roadshow, nunca hice un trompo en un evento así” , contó entre risas en la conferencia de prensa que brindó en la previa del evento, reflejando la expectativa que le genera una experiencia inédita en su carrera.

Más allá de lo deportivo, el piloto remarcó que el evento también es una forma de agradecer el apoyo recibido. “Lo hago por mí, pero más que nada por los argentinos. Sé que lo van a disfrutar muchísimo. La gente hace un esfuerzo enorme para verme y apoyarme, y quería darles algo de vuelta para que no tengan que viajar tanto”, explicó.

Colapinto admitió que todavía no dimensiona lo que se vivirá el domingo. “Lo voy a asimilar ese día. Es difícil imaginar el tamaño que va a tener todo. No soy de llorar por felicidad, pero capaz me pongo sensible. Es algo que soñé durante muchos años desde que entré a la Fórmula 1, así que sé que va a ser muy emocionante”, anticipó.

Otro de los momentos que más lo entusiasman es la posibilidad de subirse a un auto emblemático del automovilismo argentino, vinculado a la figura de Juan Manuel Fangio. “Voy a manejar un auto de Fangio así que me emociona igual o más que manejar un Alpine. Es una pieza histórica del país y del automovilismo mundial”, señaló.

Durante la conferencia, Colapinto también se tomó un momento para reflexionar sobre su recorrido y el impacto que genera en las nuevas generaciones, que hoy sueñan con seguir sus pasos y consolidarse en la cumbre del automovilismo mundial. “Cumplí mi sueño, que en un momento parecía imposible. Me lo creí tanto que a los 14 años me fui solo a probar suerte”, recordó.

En ese sentido, destacó el crecimiento del interés por el deporte en el país. “Que los chicos se vuelvan fanáticos y que el boom del automovilismo tenga que ver con haber cumplido mi sueño lo hace todavía más especial”, a la vez que evocó sus propias experiencias de chico, cuando asistía a carreras y buscaba acercarse a los pilotos. “Me acuerdo lo que sentía. Poder devolver eso hoy es algo único. Los chicos me generan algo súper especial”, cerró.

Franco Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde

El Road Show de Franco Colapinto con un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires tiene en vilo a los fanáticos fierreros. El piloto argentino en la F1 hará cuatro salidas a la pista callejera, con dos vehículos y los accesos serán limitados.

Habrá dos autos: un Lotus E20 del año 2012 con motor Renault V8 y decoración de BWT Alpine Formula One Team; y una réplica de la Flecha de Plata que utilizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio. El evento se diagramó por avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, sumando el tramo de avenida Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta.

La apertura será a las 9, mientras que la pasada con el Lotus E20 de F1 con motor Renault V8, a las 14:30 girará con el automóvil en honor al Chueco, a las 15:15 otra vez con el Lotus E20 de F1 motor Renault V8 y para cerrar hará una pasada sobre un Bus turístico descapotable.

Ingresos al fanzone público de Plaza Seeber:

Avenida Sarmiento y Colombia

Ingresos al fanzone público de Plaza Sicilia:

Casares y Avenida del Libertador

Berro y Avenida Sarmiento

Habrá pantallas que muestren la transmisión oficial:

Libertador y Casares

Libertador y Cavia

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

Figueroa Alcorta y Salguero

Sarmiento y Colombia

Bullrich y Cerviño

Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego

Road Show de Colapinto: cómo serán los cortes de calle

Sábado 25

A partir de las 8:

Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto GCBA Domingo 26: día de la exhibición

De 7 a 18:

Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29