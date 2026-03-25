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Apareció la mujer de Leandro Paredes tras los rumores que lo vinculan a Emilia Mernes: "Yo no perdoné nada"

Camila Galante aclaró las versiones sobre supuestos mensajes de la cantante hacia el futbolista. Tras la viralización de presuntos chats comprometedores con un jugador casado de la Selección argentina, la empresaria fue contundente.

Camila Galante respondió a los rumores sobre supuestos chats entre Emilia Mernes y un jugador de la Selección.

Camila Galante respondió a los rumores sobre supuestos chats entre Emilia Mernes y un jugador de la Selección.

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Camila Galante, mujer de Leandro Paredes, habló por primera vez tras los rumores que vincularon al jugador con la cantante Emilia Mernes y fue contundente: "Yo no perdoné nada", afirmó. La joven se comunicó con Paula Varela, despejó dudas sobre la supuesta infidelidad del volante de la Scaloneta y frenó en seco las especulaciones de crisis.

Emilia Mernes y Tini Stoessel en el videoclip La_Original.mp3
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La escandalosa versión sobre la pelea entre Tini y Emilia que involucra a jugadores de la Selección

El escándalo surgió luego de que Ángel de Brito revelara que la cantante le habría escrito a un futbolista del equipo nacional, aunque no precisó a quién. Cuando los rumores señalaron a su marido como el destinatario de los chats, Galante decidió responder con contundencia a través de la periodista.

"Hola, Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada, porque no es a Leandro a quien le escribió", indicó Galante de forma textual. Con estas palabras, la mujer del mediocampista descartó un engaño de su esposo, pero al mismo tiempo confirmó que hubo contactos con otro jugador del plantel por parte de la cantante, quien sigue en el ojo de la tormenta.

Camila Galante - Pali Varela

Varela compartió el mensaje en su cuenta de X. La madre de Victoria, Giovanni y Lautaro manifestó su cansancio por las menciones constantes hacia su marido en este tipo de polémicas. "Ni idea por qué siempre lo involucran a él", concluyó Galante en su descargo final.

La interna entre Tini y Emilia por la Selección

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo, ya que ahora apareció una nueva versión del motivo por el cual comenzó el distanciamiento. En Infama, Marcela Tauro y Santiago Sposato aseguraron que el conflicto surgió en la fiesta que los jugadores tuvieron tras Qatar 2022.

Mernes acompañó a su novio, Duki, pero tuvo actitudes que no gustaron a las mujeres de la Selección, y por eso la dejaron de seguir. "Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea", señaló Tauro sobre el quiebre del vínculo. Sposato agregó que existen chats que confirmarían el malestar entre las protagonistas del grupo.

La periodista señaló que la exvocalista de Rombai le escribió a un jugador y eso motivó el "apagón virtual" de sus antiguas amigas famosas. "Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul", indicó la panelista sobre la ruptura de la relación laboral.

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