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Esta famosa pareja de cantantes tuvo rumores de separación pero se mostraron juntos en fotos: quiénes son

Aitana y Plex se mostraron juntos ante sus fans, se dejaron fotografiar y reflejaron la naturalidad con la que viven su relación en público.

La famosa pareja de cantantes volvió a ser viral.

La famosa pareja de cantantes volvió a ser viral.

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  • Aitana y Plex se consolidan como una de las parejas más mediáticas, pese a rumores de crisis.
  • La confirmación de su buen momento llegó en la presentación de La Velada del Año.
  • Plex sorprendió al declarar públicamente: “A mi novia, que la quiero mucho”.
  • La reacción emocionada de Aitana se volvió viral y disipó las versiones de separación.

Aitana y Plex se consolidan como una de las parejas más mediáticas del momento, generando atención en cada aparición pública. Mientras ella brilla como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, él gana popularidad con sus viajes y contenido digital. Pese a los rumores recientes de distanciamiento, ambos dejaron en claro que su vínculo atraviesa un presente sólido.

La famosa modelo afrontó los rumores de su pareja.
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La confirmación llegó durante la presentación de La Velada del Año, donde Plex participará como protagonista. En plena rueda de prensa, sorprendió con una declaración espontánea que rápidamente se volvió viral: “A mi novia, que la quiero mucho”. El gesto desató la reacción del público, que respondió con aplausos y cánticos dedicados a la cantante.

La reacción de Aitana, visiblemente emocionada y algo sonrojada, fue uno de los momentos más comentados en redes. La escena, lejos de cualquier guion, terminó por despejar las dudas sobre su relación y mostró una faceta genuina de la pareja, que se mostró cómoda y cercana frente a la gente.

Qué cantantes se mostraron juntos tras tener varios rumores de separación

Aitana y Plex se afianzan como una de las parejas más comentadas del momento, generando repercusión en cada aparición pública. Mientras ella destaca como una figura clave de la música española a nivel internacional, él crece a gran velocidad dentro del mundo digital con sus viajes y contenidos. Pese a los rumores recientes sobre una posible crisis, ambos dejaron en claro que su vínculo se mantiene firme.

aitana y plex

La confirmación llegó durante la presentación de La Velada del Año, donde Plex será uno de los protagonistas. En medio de la rueda de prensa, el creador sorprendió con un gesto espontáneo que rápidamente se viralizó. Luego de agradecer el apoyo de sus seguidores, lanzó una frase directa y afectuosa: “A mi novia, que la quiero mucho”, desatando aplausos y la reacción entusiasta del público.

La respuesta de Aitana, entre sorpresa y emoción, fue uno de los momentos más destacados. Su reacción genuina, lejos de cualquier puesta en escena, ayudó a disipar las versiones de distanciamiento. Al cerrar su intervención, Plex también dedicó palabras a su entorno cercano, en una jornada donde el anuncio deportivo quedó en segundo plano frente a la confirmación pública de su relación.

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