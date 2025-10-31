31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Noche de salidas en el Gobierno: Lisandro Catalán también renunció como ministro del Interior

Tras la salida de Guillermo Francos, el ahora exfuncionario también dejó su cargo tras permanecer durante tan sólo un mes y medio en la gestión. "Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos", expresó.

Por
Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

El funcionario presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Milei.
Te puede interesar:

Qué decía Guillermo Francos a pocos días de dejar el Gobierno: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí"

A tan solo un mes y medio de su asunción, el ahora exfuncionario sorprendió con su ida, luego de la renuncia de Francos, uno de los ministros con quien más tenía afinidad. “Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”, aseguró en el comunicado.

Además, agregó: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1984416442016550957&partner=&hide_thread=false

Tras la categórica victoria del oficialismo en las elecciones nacionales legislativas, comenzó la reestructuración del Gobierno a cargo del presidente Javier Milei y Catalán fue uno de los primeros fusibles. La llegada del exministro a la gestión libertaria se dio como subsecretario del Interior en el Ministerio del Interior que comandaba Francos. Meses después, el 3 de junio de 2024, fue nombrado como vicejefe de Gabinete del Interior.

Tras el traspié de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Catalán fue parte de una batería de reordenamientos, con la restitución del Ministerio del Interior, que hasta entonces había sido degradado a secretaría dependiente de la Vicejefatura de Gabinete. Junto a Francos, el exfuncionario participó de casi todas las reuniones con gobernadores y legisladores para destrabar la negociación de distintas leyes del Congreso, entre ellas la Ley Bases.

Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete: lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos presentó este viernes a la noche su renuncia como jefe de Gabinete en la primera cambio de funcionarios tras la contundente victoria del oficialismo en las elecciones nacionales legislativas: lo reemplazará el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó.

En su cuenta personal de X, el ahora exfuncionario ratificó su salida en medio de la reunión del presidente Javier Milei, en la Quinta de Olivos junto a Mauricio Macri: "Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", anunció Francos.

En el mismo sentido, le dio las gracias al mandatario presidencial: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agregó. A pesar de negar varias veces su salida del Gobierno, Francos confirmó su renuncia a través de las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1984412990918066178?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984412990918066178%7Ctwgr%5E11517e72fbd431790a17f938739cae2a4dd881e3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17619560477445349&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Tras la renuncia de Guillermo Francos, Manuel Adorni será el nuevo jefe de Gabinete

play

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

La liquidación del agro inédita y la necesidad de cobertura cambiaria preelectoral llevaron a compras a niveles récords.

Récord histórico: los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre

Guillermo Francos anunció su renuncia a través de su cuenta de X.

Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete: lo reemplazará Adorni

Subas impactantes en el mes de octubre.

Histórico: el Merval y los bonos rompieron todos los récords y el riesgo país se hundió debajo de los 700 puntos

La reunión de Milei y su Gabinete con los gobernadores.

Reunión con gobernadores: la polémica explicación de Milei, tras no citar a Kicillof

Rating Cero

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Benjamín Vicuña, contra la China Suárez.

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Wanda Nara acorraló a Marley.
play

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

últimas noticias

play

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

Hace 5 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 1 de noviembre

Hace 31 minutos
Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Noche de salidas en el Gobierno: Catalán también renunció como ministro del Interior

Hace 58 minutos
La liquidación del agro inédita y la necesidad de cobertura cambiaria preelectoral llevaron a compras a niveles récords.

Récord histórico: los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre

Hace 1 hora
La expareja de Robles está imputado por instigar al suicidio y amenazas.

Una influencer tucumana se quitó la vida en vivo e imputaron a su exnovio por instigación al suicidio

Hace 1 hora