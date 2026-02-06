Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson Si bien la modelo aseguró estar "soltera y sola", hay un nombre que todavía la vincula al entrenador. De quién se trata. + Seguir en







Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina. Redes sociales

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena. No solo por su paso por MasterChef Celebrity, donde demuestra que se lleva bien con las hornallas, sino también por el fuerte sacudón emocional que atraviesa tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos.

En medio de rumores, versiones cruzadas y nombres que aparecen y desaparecen, la modelo fue categórica al referirse a su presente amoroso: aseguró que está “soltera y sola”, dejando en claro que su relación con el exentrenador de River ya es cosa del pasado.

Sin embargo, en A la Tarde no tardaron en ponerle picante a la situación. “Dice que está soltera. Advierto, la soltería no implica estar castrado”, lanzó sin filtros Luis Ventura, alimentando las especulaciones sobre la posibilidad de que Evangelina esté abierta a conocer a alguien.

Cuando parecía que todas las miradas estaban puestas en Eva y su supuesto romance frustrado, Daniel Fava sorprendió con una bomba inesperada. “Esta foto nos va a clarificar todo el tema. Esta imagen va a revelar por qué el odio de Evangelina con Gustavo Suppa”, adelantó el periodista en vivo, generando expectativa en el estudio.

Según explicó Fava, Gustavo Suppa es amigo íntimo de Demichelis y, al mismo tiempo, mantiene una relación muy cercana con una expareja del exfutbolista. Un nombre que, al parecer, sigue siendo un punto sensible para Evangelina: Macarena Rinaldi.