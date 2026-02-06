IR A
IR A

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

Si bien la modelo aseguró estar "soltera y sola", hay un nombre que todavía la vincula al entrenador. De quién se trata.

Pese a estar separados

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Redes sociales

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena. No solo por su paso por MasterChef Celebrity, donde demuestra que se lleva bien con las hornallas, sino también por el fuerte sacudón emocional que atraviesa tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos.

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.
Te puede interesar:

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

En medio de rumores, versiones cruzadas y nombres que aparecen y desaparecen, la modelo fue categórica al referirse a su presente amoroso: aseguró que está “soltera y sola”, dejando en claro que su relación con el exentrenador de River ya es cosa del pasado.

Sin embargo, en A la Tarde no tardaron en ponerle picante a la situación. “Dice que está soltera. Advierto, la soltería no implica estar castrado”, lanzó sin filtros Luis Ventura, alimentando las especulaciones sobre la posibilidad de que Evangelina esté abierta a conocer a alguien.

Cuando parecía que todas las miradas estaban puestas en Eva y su supuesto romance frustrado, Daniel Fava sorprendió con una bomba inesperada. “Esta foto nos va a clarificar todo el tema. Esta imagen va a revelar por qué el odio de Evangelina con Gustavo Suppa”, adelantó el periodista en vivo, generando expectativa en el estudio.

Según explicó Fava, Gustavo Suppa es amigo íntimo de Demichelis y, al mismo tiempo, mantiene una relación muy cercana con una expareja del exfutbolista. Un nombre que, al parecer, sigue siendo un punto sensible para Evangelina: Macarena Rinaldi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exmarido de Pampita agradeció la preocupación por su hija en las redes.

Moritán se defendió tras subir un video de su hija en lancha y sin salvavidas

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

"La pasé muy bien": Ian Lucas confirmó el romance con Evangelina Anderson

La Tora estuvo de novia con Maxi de 18 Kilates durante 4 meses

La advertencia de La Tora Villar a Evangelina Anderson por Maxi de 18 Kilates: "Terapia"

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

últimas noticias

David Copperfield, el ilusionista más famoso del mundo, involucrado en los Epstein files.

La foto en la isla privada de Jeffrey Epstein que compromete a David Copperfield

Hace 5 minutos
Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Hace 11 minutos
Cuál es el origen de la tradición de intercambiar anillos de boda y cuál es la razón actual

Esta joven pareja se estaba casando pero al momento de dar el sí, faltaban las alianzas: como fue el momento que se viralizó

Hace 14 minutos
El diagnóstico inesperado que recibió el hombre que tenía problemas para ir al baño

Sentía un dolor constante y cuando fue a la guardia no podían creer lo que mostró la radiografía: ¿qué tenía?

Hace 21 minutos
Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

Hace 22 minutos