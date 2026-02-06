Avances Ambientales, la empresa con contrato millonario apuntada por la falta de mantenimiento de las calles

Una firma integrada por socios con pasado como proveedores del distrito. Una adjudicación cuestionada, exigencias que no se cumplen y quejas reiteradas de los vecinos.

La basura en las veredas no es la única queja. Hay muchas paredes vandalizadas, sin pintura y bienes en riesgoso estado

Las quejas de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires por el escaso mantenimiento del espacio público en las calles del Microcentro hicieron apuntar todos los reflectores sobre Avances Ambientales , empresa que recibió una adjudicación millonaria para brindar servicios integrales de tareas de limpieza, mantenimiento, pintura y paisajismo en distintas áreas céntricas.

La sociedad anónima que tiene registrados a Alberto Salvo como presidente, a Hugo Colman como vicepresidente y a Darío Colman como Director Titular ganó una licitación para hacerse cargo del mantenimiento del Casco Histórico, el Microcentro, el Eje Cívico y las zonas de Retiro y Tribunales.

Además de llevarse un jugoso monto superior a los $1.000 millones obtuvo una "redeterminación" de los precios con incrementos mensuales, según se desprende de los documentos oficiales. Socios quienes, por otra parte, ya mantenían relación como proveedores del gobierno de la Ciudad en años anteriores.

Pese a ello, las quejas abundan. Con tan solo realizar un breve recorrido por los mensajes de los vecinos en redes sociales, en muchos casos acompañados por fotos y videos para graficar la gravedad de la situación, quedan a la vista los múltiples inconvenientes que afrontar los porteños.

Desperdicios arrojados en las calles, paredes vandalizadas, sin pintura o en riesgoso estado, materiales deteriorados y pobres condiciones de salubridad es el escenario al que se enfrentan todos los días cientos de miles de personas.

Avances Ambientales enumera entre sus distintas actividades la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos, servicios de limpieza, ingeniería ambiental, ecológica y seguridad e higiene, entre otras.

Y contempla distintas áreas de acción como Microcentro - Retiro (Av. Libertador - Av. Carlos Pellegrini - Av. Leandro N. Alem - Av. de Rivadavia), el Eje cívico (Av. Hipólito Yrigoyen. Av. Rivadavia - Av. Entre Ríos- Calle Bolívar), Casco Histórico (Av. Hipólito Yrigoyen - Bernardo de Irigoyen - Av. Caseros hasta defensa - Defensa hasta Brasil - Brasil hasta Av. Paseo Colón) y Tribunales - Corrientes (Av. Córdoba - Av. Pellegrini - Av. Corrientes hasta Av. Callao - Uruguay hasta Av. Córdoba).

Sin embargo, muchas de esas zonas permanecen en la desidia, sin que los adjudicatorios modifiquen su accionar y sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Mientras tanto, los vecinos esperan una respuesta.