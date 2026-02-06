6 de febrero de 2026 Inicio
Pablo Quirno, sobre el acuerdo comercial con EEUU: "Vamos a producir un enorme ingreso de dólares"

El Canciller dio detalles del entendimiento entre ambos países que apunta a fortalecer las inversiones y los vínculos con las diversas áreas de la economía. "Los productos argentinos serán bien recibidos en un mercado de 340 millones de habitantes", señaló.

Por
Pablo Quirno brindó una conferencia de prensa junto a Manuel Adorni. 

Pablo Quirno brindó una conferencia de prensa junto a Manuel Adorni. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, brindó este viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada donde dio detalles del acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos y vaticinó que, gracias al convenio, "vamos a producir un enorme ingreso de dólares" a Argentina.

El funcionario expuso ante la prensa.
El Gobierno destacó el acuerdo comercial con EEUU: "Consolida nuestro liderazgo regional"

Según el Canciller, el entendimiento entre ambos países apunta a fortalecer las inversiones y los vínculos con las diversas áreas de la economía: "Los productos argentinos serán bien recibidos en un mercado de 340 millones de habitantes".

Previamente resaltó que "no empieza esto con una firma, empieza con una decisión política clara del Presidente, que cuando era candidato determinó muy claramente que quería una alianza estratégica con EEUU, basada en la confianza, previsibilidad y respeto mutuo”.

“Este es el primer tratado de América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones que van a estar realizadas en función de un mejor marco normativo, regulatorio y con el financiamiento del organismo estatales de los Estados Unidos”, remarcó el funcionario.

Adorni Quirno conferencia 2

Al momento de responder las preguntas por parte de la prensa, Quirno aclaró la viabilidad del acuerdo alcanzado y que el bloque del Mercosur no tiene injerencia ya que "todo lo que nosotros estamos haciendo está permitido".

“Nosotros no tenemos tiempo para perder, tenemos que consolidar el crecimiento de arg a futuro y no podemos perder un minuto”, destacó.

Qué pasará con los medicamentos, el acero, aluminio y la carne

Acerca de una eventual baja de aranceles al aluminio y el acero, Quirno habló sobre la necesidad de tener "paciencia" para que ello ocurra: “Los acuerdos son dinámicos, no estáticos. El compromiso de EEUU está firme y el acuerdo será continuamente evaluado para lograr la rebaja".

"Con el tema de la carne, Argentina ha recibido una decisión extraordinaria del presidente Trump, donde hemos quintuplicado la cuota de carne, llegando a 100 mil toneladas métricas por año. Eso representa unos us$800 millones de aumento en el intercambio comercial”, reveló el funcionario.

De todas maneras, dejó en claro que "falta una decisión final de los Estados Unidos" para activar la nueva cuota que, según esperan, será hecha "en el corto plazo". "Somos muy optimistas de que va a ocurrir muy pronto porque eso es lo que finalmente ha sido el compromiso del Presidente Trump con la Argentina. Hay procesos muy cortos de tiempo, por lo cual la ventana de exportación se activa muy rápidamente", puntualizaron.

Pero además, mencionaron que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas.

Los principales puntos del acuerdo comercial con Estados Unidos

  • Apertura de mercados y aranceles

Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses, desde medicamentos y maquinaria hasta tecnología, vehículos y bienes agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre cientos de productos argentinos, incluyendo recursos naturales y materiales farmacéuticos, y ampliará el acceso para la carne vacuna, uno de los capítulos más sensibles del comercio bilateral.

  • Reducción de barreras no arancelarias

El acuerdo impulsa la eliminación de trabas que complicaban el intercambio: Argentina se comprometió a suprimir licencias de importación y formalidades consulares, y a reducir gradualmente tasas como la estadística; Estados Unidos asumió compromisos similares para facilitar la llegada de productos argentinos a su mercado.

  • Normas, estándares y certificaciones

Una parte del pacto prevé que Argentina acepte normas y certificaciones internacionales y estadounidenses sin exigencias adicionales, lo que debería agilizar la entrada de productos como autos, dispositivos médicos y fármacos.

  • Propiedad intelectual y economía del conocimiento

El texto incorpora compromisos para fortalecer la protección de patentes, marcas y derechos digitales, con el objetivo de fomentar inversiones y competitividad en sectores de tecnología y economía del conocimiento.

  • Impacto sectorial y comercio agrícola

Uno de los efectos más visibles podría darse en sectores como el agroindustrial: la ampliación de cupos y preferencias para productos como carne bovina, aviar y porcina está entre los capítulos con mayor potencial de incremento exportador y beneficios en divisas.

