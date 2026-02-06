Sorpresivo paro de colectivos en 26 líneas del AMBA: cuáles no funcionan Los trabajadores de las empresas de transporte realizan una medida de fuerza por falta de pago de sueldos y aseguran que, hasta que no esté depositado el monto adeudado, no volverán a prestar servicio. Por + Seguir en







El paro inició a la medianoche y es por tiempo indeterminado. Redes sociales

Los trabajadores de 26 líneas de empresas de transporte que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizan un paro de colectivos por falta de pagos de sueldos. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado, ya que no volverán a trabajar hasta no recibir lo adeudado.

La empresa MOQSA no presta servicio en sus líneas, 159, 219, 300, 382, 584, 603 y 619. Mientras que, la San Juan Bautista para con sus líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

La línea 22 es una de las que tampoco funciona, al igual que la MOGSM que tiene a la 333, 407, 437 y 707. En cuanto al paro de la empresa Línea 216, hay una división. El ramal 166 que conecta Gaona con Aeroparque funciona, no así los ramales hacia Palermo. Por último, la línea 236, 504 y 634, tampoco funcionan.

Los trabajadores aseguraron que no volverán a trabajar si no ven reflejados los sueldos que adeudan pasada la fecha de pago. De lo contrario, continuarán con el reclamo.