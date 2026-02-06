6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Sorpresivo paro de colectivos en 26 líneas del AMBA: cuáles no funcionan

Los trabajadores de las empresas de transporte realizan una medida de fuerza por falta de pago de sueldos y aseguran que, hasta que no esté depositado el monto adeudado, no volverán a prestar servicio.

Por

El paro inició a la medianoche y es por tiempo indeterminado.

Redes sociales

Los trabajadores de 26 líneas de empresas de transporte que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizan un paro de colectivos por falta de pagos de sueldos. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado, ya que no volverán a trabajar hasta no recibir lo adeudado.

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.
Te puede interesar:

Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

La empresa MOQSA no presta servicio en sus líneas, 159, 219, 300, 382, 584, 603 y 619. Mientras que, la San Juan Bautista para con sus líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

La línea 22 es una de las que tampoco funciona, al igual que la MOGSM que tiene a la 333, 407, 437 y 707. En cuanto al paro de la empresa Línea 216, hay una división. El ramal 166 que conecta Gaona con Aeroparque funciona, no así los ramales hacia Palermo. Por último, la línea 236, 504 y 634, tampoco funcionan.

Los trabajadores aseguraron que no volverán a trabajar si no ven reflejados los sueldos que adeudan pasada la fecha de pago. De lo contrario, continuarán con el reclamo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Franternidad confirmó el paro por 24 hora para este jueves 5 de febrero

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y quedó suspendido el paro de trenes para este jueves

La evacuación se llevó a cabo en medio de un calor agobiante.

Problemas en el subte: una formación quedó varada y los pasajeros fueron evacuados por las vías

play

La Fraternidad no alcanzó un acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro de trenes del jueves

El paroserá para Trenes Argentinos Pasajeros, las líneas Belgrano, Urquiza y SanMartín; Metrovías y Ferrovías

La Fraternidad ratificó el paro de trenes para el próximo jueves

Colectivos, subtes y peajes porteños suben a partir del 1° de febrero.

Ya rige el aumento de colectivos, subtes y peajes porteños: los nuevos valores

Los contratos que rigen bajo la Ley de Alquileres subirán un 34,6%. 

Alquileres, colectivos, servicios y prepagas: todos los aumentos que se vienen en febrero

Rating Cero

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

El impacto del nuevo aspecto de Momoa también se reflejó en la respuesta del público.

La impresionante transformación física de Jason Momoa para la serie El gran guerrero

Rosa Rodríguez Ramos se convirtió en la ganadora del Rosco con un premio milonario.

Histórico: una argentina ganó casi 3 millones de euros en el Pasapalabra de España

Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Fátima Florez se defendió de las críticas.

Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

últimas noticias

play

El drama del papá de Agostina, la abogada detenida en Brasil: "Recibe amenazas constantemente"

Hace 12 minutos
La Casualidad, el pueblo fantasma que sorprende al turismo en Salta.

Turismo en Argentina en febrero 2026: el pueblo fantasma que llama la atención por su nombre

Hace 29 minutos
Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Hace 35 minutos
play
Llegó a la gran N roja.

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

Hace 37 minutos
Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

La CGT se reúne para debatir sobre la reforma laboral: no descarta realizar un paro

Hace 1 hora