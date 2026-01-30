Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces" La modelo enfrentó las cámaras de televisión para hablar de su divorcio y aclarar su situación sentimental. "No me inventen más romances porque me voy a quedar sola toda mi vida", pidió. + Seguir en







Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. canalc.com.ar

Evangelina Anderson detalló el complejo proceso legal que atraviesa para disolver su matrimonio con Martín Demichelis tras casi dos décadas de relación. El testimonio ocurrió luego de una semana cargada de rumores sobre nuevos romances: algunas versiones la vincularon con Ian Lucas, compañero de trabajo, y otras con el cantante de 18 Kilates.

La modelo brindó una entrevista a Intrusos, por América TV, este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. "No me inventen más romances porque me voy a quedar sola toda mi vida", bromeó ante el micrófono. La mediática comparó el asedio de la prensa con un bucle infinito de preguntas que ella elige negar por respeto a su realidad actual. En su declaración, aclaró que el foco principal de sus días reside en la contención psicológica de sus tres hijos: "Ellos serán los primeros", aseveró.

La participante de MasterChef Celebrity admitió que todavía transita un duelo emocional y se siente “rota por dentro”. Para sobrellevar este impacto, realiza terapia desde el momento en que decidió la separación. "Todavía no me divorcié", aclaró Anderson que, sin embargo, reconfirmó que su vínculo no tiene retorno pese a las insistencias del exfutbolista por recomponer el vínculo.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores. Redes Sociales Respecto a los intentos de reconciliación por parte de Demichelis, la modelo fue tajante ante la consulta del cronista. “Un montón de veces intentó volver, pero yo soy muy drástica”, sentenció la entrevistada durante la nota. Su prioridad es mantener la transparencia con su familia antes de hacer pública cualquier nueva relación sentimental.

La actriz también se refirió a su salud tras una reciente intervención quirúrgica que le impidió hablar durante las grabaciones de Telefe. “Fue desesperante estar en televisión sin poder emitir sonido”, reconoció sobre el uso de carteles para comunicarse en el reality. Finalmente, minimizó los conflictos con una exempleada y aseguró que la verdad saldrá a la luz pronto en la justicia.

Ian Lucas había confirmado "algo más que un shippeo" con Evangelina Anderson En una entrevista, el youtuber Ian Lucas se refirió a la clase de relación que tuvo con Evangelina Anderson. El joven conoció a la modelo en los pasillos de MasterChef Celebrity y aseguró en aquel entonces que el vínculo no fue solo un invento para el programa. "La pasé muy bien, fue algo más", aseguró. El participante del reality de cocina y la modelo fueron el centro de los comentarios por su complicidad y cercanía más allá de las cámaras. Mientras la exmujer de Demichelis negó el romance, el influencer dio su versión y remarcó que fue feliz durante ese tiempo. “Los que tienen dos dedos de frente entienden que yo no me enganché de un shippeo”, disparó el joven. Ian Lucas Instagram: @ianlucas