Evangelina Anderson detalló el complejo proceso legal que atraviesa para disolver su matrimonio con Martín Demichelis tras casi dos décadas de relación. El testimonio ocurrió luego de una semana cargada de rumores sobre nuevos romances: algunas versiones la vincularon con Ian Lucas, compañero de trabajo, y otras con el cantante de 18 Kilates.
La modelo brindó una entrevista a Intrusos, por América TV, este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. "No me inventen más romances porque me voy a quedar sola toda mi vida", bromeó ante el micrófono. La mediática comparó el asedio de la prensa con un bucle infinito de preguntas que ella elige negar por respeto a su realidad actual. En su declaración, aclaró que el foco principal de sus días reside en la contención psicológica de sus tres hijos: "Ellos serán los primeros", aseveró.
La participante de MasterChef Celebrity admitió que todavía transita un duelo emocional y se siente “rota por dentro”. Para sobrellevar este impacto, realiza terapia desde el momento en que decidió la separación. "Todavía no me divorcié", aclaró Anderson que, sin embargo, reconfirmó que su vínculo no tiene retorno pese a las insistencias del exfutbolista por recomponer el vínculo.
Respecto a los intentos de reconciliación por parte de Demichelis, la modelo fue tajante ante la consulta del cronista. “Un montón de veces intentó volver, pero yo soy muy drástica”, sentenció la entrevistada durante la nota. Su prioridad es mantener la transparencia con su familia antes de hacer pública cualquier nueva relación sentimental.
La actriz también se refirió a su salud tras una reciente intervención quirúrgica que le impidió hablar durante las grabaciones de Telefe. “Fue desesperante estar en televisión sin poder emitir sonido”, reconoció sobre el uso de carteles para comunicarse en el reality. Finalmente, minimizó los conflictos con una exempleada y aseguró que la verdad saldrá a la luz pronto en la justicia.
Ian Lucas había confirmado "algo más que un shippeo" con Evangelina Anderson
El participante del reality de cocina y la modelo fueron el centro de los comentarios por su complicidad y cercanía más allá de las cámaras. Mientras la exmujer de Demichelis negó el romance, el influencer dio su versión y remarcó que fue feliz durante ese tiempo. “Los que tienen dos dedos de frente entienden que yo no me enganché de un shippeo”, disparó el joven.