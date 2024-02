Quién es la amante de Peso Pluma por la que se separó de Nicki Nicole

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sahar ✨ (@saharsoniaa)

Sonia Sahar decidió cerrar su cuenta de Instagram y así lo confirma la propia red social cuando se intenta entrar a su perfil: "Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya eliminado la página". Sin embargo, lo volvió a abrir.

Sara tiene videos y fotos en distintas partes del mundo, pero no se especifica dónde trabaja. Tiene una cartera que utiliza en la mayoría de sus fotos y por eso fue fácil reconocerla. ¿Se conocieron en el SuperBowl?

El contundente mensaje de Nicki Nicole que confirmó la infidelidad de Peso Pluma y la separación

Tras los fuerte rumores de una supuesta infidelidad, la cantante argentina Nicki Nicole confirmó su separación del artista mexicano Peso Pluma.

En las últimas horas, el mexicano se volvió tendencia en las redes sociales luego que se viralizara un video donde se lo ve acompañado de una joven, abrazados y caminando del brazo en un hotel casino de Las Vegas, luego de haber asistido a presenciar el Super Bowl.

Nicki Nicole Peso Pluma Instagram

Con un posteo donde prefirió elegir un fondo negro y letras blancas, Nicki abrió su corazón y dejó un contundente mensaje: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”.