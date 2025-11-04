Por qué no hay que guardar los huevos en la puerta de la heladera: te sorprenderá La mayoría de los modelos de heladera sugieren un lugar específico para este alimento. Sin embargo, los expertos insisten en que esta es la peor ubicación si buscamos mantener su calidad. Por







Qué pasa si guardo los huevos en la puerta de la heladera.

La durabilidad de los huevos es mayor si se conservan correctamente a una temperatura estable.

La puerta de la heladera es la zona donde experimentan la mayor cantidad de cambios de temperatura cada vez que se abre y se cierra el electrodoméstico.

Puede afectar la cutícula, capa protectora natural de la cáscara, y facilitar la entrada de microorganismos como la Salmonella.

Es recomendable sacar los huevos solo al momento de ser consumidos. La forma en que almacenamos los huevos en casa puede tener un impacto significativo en su frescura y seguridad alimentaria. La mayoría de las heladeras incluyen un espacio específico para ellos en la puerta, pero los expertos en nutrición y manipulación de alimentos coinciden en que esta ubicación es, irónicamente, la menos adecuada.

Si se guardan fuera de la heladera, la vida útil se reduce mucho, a un máximo de diez días. Esto solo se recomienda si se van a consumir pronto y el ambiente es fresco y seco, ya que el calor puede acortar drásticamente este tiempo y aumentar el riesgo de Salmonella.

Para asegurar que este alimento esencial mantenga todas sus propiedades y reducir el riesgo de contaminación bacteriana, es clave conocer y aplicar las mejores prácticas de refrigeración. Existen algunas recomendaciones para prolongar la vida del huevo y mantener su calidad.

Esta variación térmica constante puede afectar la cutícula es una capa protectora natural de la cáscara. Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar condensación de agua en la superficie del huevo, lo que a su vez puede dañar o desplazar esta cutícula.