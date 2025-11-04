4 de noviembre de 2025 Inicio
Por qué no hay que guardar los huevos en la puerta de la heladera: te sorprenderá

La mayoría de los modelos de heladera sugieren un lugar específico para este alimento. Sin embargo, los expertos insisten en que esta es la peor ubicación si buscamos mantener su calidad.

Por
Qué pasa si guardo los huevos en la puerta de la heladera.

  • La durabilidad de los huevos es mayor si se conservan correctamente a una temperatura estable.
  • La puerta de la heladera es la zona donde experimentan la mayor cantidad de cambios de temperatura cada vez que se abre y se cierra el electrodoméstico.
  • Puede afectar la cutícula, capa protectora natural de la cáscara, y facilitar la entrada de microorganismos como la Salmonella.
  • Es recomendable sacar los huevos solo al momento de ser consumidos.

La forma en que almacenamos los huevos en casa puede tener un impacto significativo en su frescura y seguridad alimentaria. La mayoría de las heladeras incluyen un espacio específico para ellos en la puerta, pero los expertos en nutrición y manipulación de alimentos coinciden en que esta ubicación es, irónicamente, la menos adecuada.

Si se guardan fuera de la heladera, la vida útil se reduce mucho, a un máximo de diez días. Esto solo se recomienda si se van a consumir pronto y el ambiente es fresco y seco, ya que el calor puede acortar drásticamente este tiempo y aumentar el riesgo de Salmonella.

huevos 2
Se recomienda mantener los huevos en su envase original.

Para asegurar que este alimento esencial mantenga todas sus propiedades y reducir el riesgo de contaminación bacteriana, es clave conocer y aplicar las mejores prácticas de refrigeración. Existen algunas recomendaciones para prolongar la vida del huevo y mantener su calidad.

Por qué no hay que guardar los huevos en la puerta de la heladera

La creencia de que es necesario guardar los huevos en la heladera es errónea. No se deben guardar los huevos en la puerta de la heladera porque es la zona donde experimentan la mayor cantidad de cambios de temperatura cada vez que se abre y se cierra el electrodoméstico.

Esta variación térmica constante puede afectar la cutícula es una capa protectora natural de la cáscara. Los cambios bruscos de temperatura pueden provocar condensación de agua en la superficie del huevo, lo que a su vez puede dañar o desplazar esta cutícula.

Al humedecerse la cáscara, que es porosa, y perder su protección natural, se puede facilitar la entrada de microorganismos. Teniendo en consideración estos puntos, la sugerencia es guardarlos en la zona más fría de la heladera o donde la temperatura se mantenga estable, como los cajones o estantes con cierre hermético.

Generalmente, se recomienda que una vez que estuvieron dentro de la heladera, no estén expuestos a temperatura ambiente por más de dos horas para evitar riesgos. Por eso es recomendable sacar solo los huevos que van a ser ser consumidos al momento de cocinarlos.

