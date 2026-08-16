16 de agosto de 2026 Inicio
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Será feriado el jueves 20 de agosto: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El calendario de feriados de 2026 contempla distintas fechas de descanso a lo largo del año, con jornadas que tienen características y alcances diferentes según la normativa vigente.

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Será feriado el jueves 20 de agosto: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar
  • El jueves 20 de agosto habrá un feriado local en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por celebraciones patronales.
  • La fecha no será feriado nacional, por lo que no alcanzará a todo el país.
  • El descanso estará vinculado a fiestas patronales y celebraciones locales.
  • El resto de los trabajadores del país tendrá una jornada laboral habitual el jueves 20 de agosto.

Será feriado el jueves 20 de agosto: durante los ultimos dias del mes habrá un asueto especial para los habitantes de algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. A qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar.

Habrá feriado XL para los habitantes de esta localidad bonaerense.
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La fecha no corresponde a un feriado nacional, sino a una jornada establecida por celebraciones patronales y que alcanza a determinados municipios y distritos bonaerenses.

Según el calendario oficial de dias libres nacionales, el próximo descanso de alcance para todo el territorio argentino después del 17 de agosto será el 12 de octubre. Por lo tanto, el jueves 20 de agosto será una fecha laboral habitual para la mayor parte del país.

Por qué será feriado el jueves 20 de agosto

El feriado del jueves 20 de agosto responde a celebraciones patronales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el listado publicado por el Gobierno bonaerense, tendrán su jornada de descanso especial:

  • América, en el partido de Rivadavia: celebración patronal.
  • Roberts, en el partido de Lincoln: celebración patronal.
  • Guanaco, en el partido de Pehuajó: celebración patronal.

La medida forma parte del calendario provincial que establece determinadas fechas no laborables para localidades bonaerenses con motivo de aniversarios fundacionales o fiestas patronales. En el caso de América, la celebración está vinculada con San Bernardo, patrono de la ciudad. En Roberts y Guanaco también se trata de sus respectivas fiestas patronales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1° de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

En estos casos, la normativa establece la posibilidad de trasladar la fecha según el día de la semana en que caiga.

Feriados con fines turísticos

  • 23 de marzo: lunes previo al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 10 de julio: viernes posterior al Día de la Independencia.
  • 7 de diciembre: lunes previo al Día de la Inmaculada Concepción de María.

Estos días buscan fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. Importante: técnicamente son días no laborables con fines turísticos, no feriados nacionales.

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