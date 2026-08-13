El emotivo video de María Becerra y su novio J Rei en el que se quebraron en llanto por un importante anuncio

María Becerra sorprendió a sus seguidores durante un vivo de Instagram junto a su novio J Rei , en el que la artista abrió su corazón y dio a conocer detalles personales sobre su salud emocional. En medio de la charla, la cantante contó el rol fundamental que cumple su pareja en su día a día, más allá de la situación crítica que atravesó tiempo atrás por un embarazo ectópico que puso en riesgo su vida.

"Me salvaste de una manera, sino que siento que lo haces a diario, ¿viste? Claro. Porque bueno, yo en base a eso sufro un montón de cosas y todo, que me quedaron como secuelas mentales y todo. Y ese día, por ejemplo, yo estaba por subirme a un show, y sentía que tenía la presión baja" , confesó María, muy movilizada.

A partir de ese relato , la artista profundizó sobre los episodios que atraviesa actualmente y cómo logra identificarlos: "En realidad seguramente era un ataque de ansiedad, como que da siempre, o de pánico, por ejemplo, que yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear, o empiezo a tener náuseas. Pero es parte del ataque de ansiedad", explicó con total honestidad.

Uno de los momentos más conmovedores de la transmisión llegó cuando la cantante detalló hasta qué punto llega el cuidado de su pareja hacia ella. "Te amo. Es que cuando a mí me da un ataque de ansiedad o de pánico, lo que sea, que vos te encargues de llevar una mochila que pesa 14 kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí", expresó entre lágrimas. La respuesta de J Rei fue igual de contundente: "Sí, mi amor, siempre va a ser así", le aseguró, reafirmando su compromiso.

Para cerrar el video, la artista dejó en claro lo importante que resulta ese acompañamiento constante en su vida cotidiana . "Es re lindo, ¿entendés? Y me deja tranquila", concluyó, mostrando que, más allá del éxito y la exposición pública, su relación con J Rei se mantiene por el cuidado mutuo, la contención y el amor que sienten.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

Cómo se conocieron María Becerra y J Rei

La historia de amor entre María Becerra y Julián Reininger, conocido artísticamente como J Rei, comenzó en las redes sociales. El primer contacto se dio cuando la cantante lo etiquetó en una publicación de Instagram luego de escuchar "Tu Turrito", una de las canciones más populares del músico en ese momento.

"El primer día que hablamos, ella me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando mi canción, Tu Turrito. Entonces le respondí: 'Bien, ahí. Gracias'. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido. 'Mal, ¿queres que te cuente?', me contestó. Y me mandó once audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa", recordó Rei sobre ese primer acercamiento.

Antes de este vínculo, María Becerra había estado en pareja con Rusherking, relación que terminó tras la pandemia en medio de un fuerte revuelo mediático, con tuits virales de ambos artistas que mantuvieron atento al ambiente del espectáculo. Ya con J Rei, las conversaciones digitales continuaron hasta que él la invitó a su primera cita.

"La fui a buscar a la 1.30 de la mañana a Capital porque yo vivo en Zona Oeste. Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos a casa me di cuenta que me habían cortado el wifi y el servicio de televisión que es el mismo", relató el músico sobre ese primer encuentro.

Esa noche terminó de sellar la conexión entre ambos. "Al rato nos pusimos a tocar el piano y a cantar un montón de canciones. A las 6 de la mañana la llevé a su casa. En ese viaje yo sentía que ya había conectado un montón y me salió decirle: 'te quiero'", agregó Rei. Poco tiempo después, el vínculo se consolidó al punto de que María le dedicó una canción a su pareja: "'Cuando hacemos el amor' es una canción que escribí para mi pareja. Es muy especial. Es todo lo que yo siento por él y lo que me hace sentir", le había contado la cantante a Teleshow.