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Quién es el famoso cantante que estuvo en pareja con Candela Arizaga

La joven creadora de contenido cobró gran notoriedad mediática tras haber mantenido un noviazgo con una conocida figura.

La joven había estado en una relación amorosa con el cantante.

La joven había estado en una relación amorosa con el cantante.

Un dramático y confuso episodio policial en el barrio de Belgrano volvió a colocar a Candela Arizaga bajo el foco de la opinión pública. Durante la madrugada del martes, la joven modelo e influencer de 23 años fue hallada por las fuerzas de seguridad deambulando semidesnuda y en un estado de extrema alteración luego de escapar de un departamento. El hecho derivó en la detención preventiva de Facundo Moyano, aunque Arizaga declaró posteriormente en el Hospital Pirovano que el incidente no implicó agresiones físicas.

El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.
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Originaria de la ciudad de Rosario, Candela Arizaga es una creadora de contenido que logró construir una fuerte presencia en las redes sociales, donde se destaca por compartir publicaciones sobre moda, viajes y estilo de vida. Con el tiempo, su perfil la llevó a radicarse en Buenos Aires para potenciar su carrera dentro de la industria del entretenimiento. No obstante, su nombre cobró verdadera notoriedad en los medios a raíz de sus romances con figuras de altísima visibilidad pública.

A raíz de la enorme repercusión de este acontecimiento, muchos se preguntaron por los inicios de la joven en los medios, lo que remite de forma directa a su pasado sentimental con L-Gante. El reconocido referente de la cumbia fue el famoso cantante que estuvo en pareja con Candela Arizaga. Aquel noviazgo significó el salto definitivo de la influencer rosarina a las pantallas de televisión y portales de espectáculos, marcando el inicio de su perfil con alta exposición pública.

Aquella relación con el músico se formalizó públicamente a comienzos de 2024. Durante los meses que compartieron el vínculo, se mostraron juntos de manera constante en eventos de prensa, grabaciones en vivo y compromisos nocturnos donde ella funcionaba como un acompañamiento central para el artista. A pesar de la fuerte atención mediática que supieron construir, el noviazgo llegó a su fin de forma prematura tras unos pocos meses de duración.

Qué dice el parte policial del confuso episodio de Facundo Moyano y Candela Arizaga

El exdiputado Facundo Moyano terminó demorado tras verse envuelto en un confuso suceso junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue vista desorientada caminando sobre la Avenida Libertador durante las primeras horas del martes. A partir del inicio de las actuaciones judiciales, la Justicia dispuso una inspección pericial en el departamento donde se desencadenaron los hechos. En paralelo, el fiscal solicitó la detención del exlegislador bajo la imputación de lesiones leves.

El accionar de las fuerzas de seguridad se puso en marcha a raíz de múltiples llamados al 911, entre los que figuraba una comunicación realizada por el propio dirigente político, a la que se sumaron los testimonios de vecinos del inmueble y el alerta del encargado del lugar. Este conjunto de avisos alertó a las patrullas policiales para que se hicieran presentes en la escena de manera inmediata.

De acuerdo con la exposición vertida por el referente sindical ante la Policía de la Ciudad, el periodista Diego Gabriele precisó en C5N los pormenores de lo acontecido. Según esa versión, a raíz de la ingesta de sustancias estupefacientes, la joven habría padecido un cuadro de alteración psicótica con intenciones de agredirlo. Al no lograr aplacar el episodio, el exdiputado optó por retirarse a la vía pública, siendo alcanzado a los pocos metros por su pareja.

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