La impresionante transformación de Luisana Lopilato para hacer Pepita, la pistolera: cambió por completo La reconocida intérprete argentina sorprendió al someterse a un vuelco rotundo para encabezar un desafiante proyecto en la pantalla grande. Agregar C5N en









La famosa artista tuvo que afrontar muchos cambios.

Luisana Lopilato se prepara para desembarcar en la pantalla grande con el próximo estreno de Pepita, la Pistolera, un proyecto que la ubica en el centro de uno de los casos más controvertidos de la crónica policial argentina. Bajo la dirección de Lucía Puenzo, la actriz asume un desafío profesional que marca un quiebre en su carrera al interpretar a Margarita Di Tullio, una figura compleja que pasó de los ambientes nocturnos de Mar del Plata a convertirse en un mito popular.

Para ponerse en la piel de la icónica criminal, la artista atravesó un radical cambio de imagen y preparación física que la aleja por completo de sus papeles habituales. Dejando atrás su estética tradicional, Lopilato se sometió a una composición que incluyó modificaciones en el tono de pelo, vestuario de época y un exigente trabajo de voz y postura para transmitir la crudeza del personaje. Esta mutación visual y actoral sorprendió a sus seguidores, reflejando la entrega total de la intérprete para encarar una caracterización oscura y visceral.

Con respecto a las repercusiones de este reto en su trayectoria, la propia protagonista expresó la importancia personal que representa la producción. “Interpretar la historia de Pepita es un deseo en el que vengo trabajando desde hace varios años”, reconoció Lopilato al presentar el largometraje que llegará a los cines el 3 de septiembre. Asimismo, valoró la posibilidad de ponerse a las órdenes de Puenzo, una cineasta acostumbrada a profundizar en personajes femeninos que rompen con los mandatos establecidos.

Los detalles del estreno de Pepita, la pistolera La propuesta cinematográfica evita el formato de biografía tradicional y focaliza su trama en la génesis del mito, mostrando la manera en que Margarita Di Tullio enfrentó las estructuras de poder de la época. La ambientación reconstruye la Mar del Plata de los años ochenta, un entorno atravesado por redes clandestinas y climas de peligro. En ese contexto, el relato evoca el emblemático episodio donde la protagonista fue juzgada y absuelta por legítima defensa tras abatir a tres hombres armados que irrumpieron en su casa.

El largometraje explora las aristas de una vida atravesada por la controversia mediática y episodios de enorme impacto social, incluyendo sus vinculaciones con el caso del fotógrafo José Luis Cabezas. En lugar de encasillarla en estereotipos de heroína o villana, la narrativa hace hincapié en la ambigüedad moral de una mujer que administró prostíbulos, negoció con la policía y buscó proteger a otras trabajadoras en un universo hostil regido por sus propias leyes.