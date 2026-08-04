4 de agosto de 2026 Inicio
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Santa Cruz pagará un incentivo de $500.000 a docentes que acrediten asistencia y trabajo efectivo

El gobierno provincial anunció además que reintegrará los días descontados por paro y otorgará una asignación especial a quienes hayan cumplido funciones frente a alumnos entre febrero y junio.

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Santa Cruz pagará un incentivo de $500.000 a docentes que hayan realizado un cumplimiento efectivo de sus funciones
Santa Cruz pagará un incentivo de $500.000 a docentes que hayan realizado un cumplimiento efectivo de sus funciones

El Gobierno de Santa Cruz confirmó que devolverá los haberes descontados a los docentes por medidas de fuerza y anunció el pago de una asignación extraordinaria de $500.000 para quienes puedan acreditar asistencia y trabajo efectivo frente a los alumnos durante el primer semestre de 2026.

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La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, explicó que la devolución de los descuentos se realizará en dos etapas, previstas para agosto y octubre. El beneficio alcanzará a los trabajadores de la educación comprendidos en la medida, mientras que el incentivo económico estará destinado a quienes hayan cumplido efectivamente con sus tareas entre febrero y junio.

En paralelo, la funcionaria ratificó que, de acuerdo con los anuncios realizados por la administración del gobernador Claudio Vidal, los días no trabajados como consecuencia de nuevas medidas de fuerza volverán a ser descontados. La decisión forma parte de la política oficial para garantizar la continuidad de las clases y priorizar la presencialidad de los estudiantes.

En relación con la situación del sistema educativo, Rasgido rechazó la idea de que la educación pública provincial atraviese una crisis estructural y sostuvo que el desafío está puesto en avanzar con cambios y procesos de transformación. Como parte de ese objetivo, destacó la participación de los docentes en las propuestas de capacitación permanente organizadas durante los fines de semana, con niveles de asistencia que, según indicó, se ubican entre el 92% y el 95%.

La titular del Consejo también se refirió a las políticas destinadas a acompañar las trayectorias escolares y evitar situaciones de exclusión. En ese sentido, cuestionó los criterios de promoción aplicados en años anteriores y señaló que, en algunos casos, los estudiantes terminaban la secundaria con una cantidad elevada de materias pendientes, lo que dificultaba tanto su ingreso al mundo laboral como la continuidad de sus estudios.

Por otra parte, Rasgido sostuvo que continuará vigente la Resolución 1962, que establece mecanismos para reorganizar las jornadas de clases afectadas y garantizar el cumplimiento de las actividades pedagógicas en las escuelas públicas y privadas.

Finalmente, informó que la Secretaría de Trabajo de la Nación realizará inspecciones de carácter muestral en establecimientos educativos de Santa Cruz. El objetivo será verificar el cumplimiento del servicio educativo obligatorio establecido por la normativa nacional ante las medidas de acción directa anunciadas en todo el país.

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