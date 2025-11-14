¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

El legendario actor se decidió entre varias figuras de nuestra historia. "No le pediría que actuara, me gustaría tener una conversación", dijo.

Barbie Simmons accedió a un imperdible mano a mano con Johnny Depp para C5N en el marco de su visita a la Argentina para la presentación de su película Modigliani, tres días en Montparnasse. Allí, el legendario actor contó a qué personalidad argentina invitaría a una producción suya.

Pese a haber tenido opciones como Lionel Messi, Eva Perón y Diego Armando Maradona , el protagonista de Piratas del Caribe se decidió con firmeza por el Che Guevara.

"No le pediría que actuara, sino que me gustaría tener una conversación con él. Me interesa infinitamente más que pedirle que esté en una película de esa manera" , reconoció.

Depp enseguida agregó, entre risas, que le gustaría preguntarle "cómo se siente tener su cara estampada en ropa interior, o cosas así" y también dónde comenzó lo que forjó su identidad.

El Actor y director estadounidense Johnny Depp visitó a La Plata para brindar una masterclass abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá . El encuentro será fue el miércoles 12 de noviembre a las 19 y tuvo formato de entrevista junto al actor italiano Riccardo Scamarcio .

Durante la charla, ambos dialogaron sobre cine, actuación y dirección, con el apoyo de material audiovisual especialmente seleccionado por el propio Depp. La actividad formaba parte de la agenda cultural impulsada por la Municipalidad de La Plata.

Antes del evento, el intérprete de Piratas del Caribe fue recibido por el intendente Julio Alak, quien lo declaró “visitante ilustre” y le entregó la “llave de la ciudad”. Luego recorrieron el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, recientemente restaurado.

Tras la masterclass, se proyectó una pre-avant-premiere exclusiva de Modigliani, el nuevo film dirigido por Depp. La película reconstruye tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916 y cuenta con las actuaciones de Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat y Luisa Ranieri.