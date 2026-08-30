Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 31 de agosto La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 31 de agosto de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento perciben sus beneficios de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.