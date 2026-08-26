IR A
IR A

Quién es Agustina Picasso, la esposa argentina de Matt Groening que generó preocupación

La artista plástica publicó una serie de fotografías que despertaron dudas en redes sociales sobre su situación física.

Quién es Agustina Picasso

Quién es Agustina Picasso, la esposa de Matt Groening.

Redes sociales

La artista plástica argentina Agustina Picasso se hizo conocida por su labor y cobró también protagonismo por ser pareja de Matt Groening, el creador de la serie Los Simpson. Pero en las últimas horas generó preocupación por su estado físico en algunas fotografías que compartió en redes sociales.

La pelíciula de Los Simpson será el septiembre del 2027, justo en el 20 aniversario de la primera.
Te puede interesar:

Se acabó la espera: lanzaron el tráiler de la segunda película de Los Simpson y confirmaron la fecha de estreno

Ante la difusión de las imágenes, los usuarios hicieron foco en su salud por el abrupto cambio y especularon con posibles trastornos alimenticios o con el consumo de medicamentos para bajar de peso.

Dentro de los comentarios, algunos usuarios expusieron su sorpresa: "Esta mina era muy grosa como artista, se dedicó a tener 10 hijos con el creador de Los Simpson y tener una anorexia galopante. Muda me dejó"; "Ella claramente tiene trastornos alimenticios, qué esperan para internarla /ayudarla", escribió otra.

Ahora bien, Picasso nació en Argentina, consolidó su carrera en el circuito del arte contemporáneo como miembro fundador de Mondongo, un vanguardista grupo de arte alternativo fundado en 1999.

A pesar de compartir su vida con una de las figuras más influyentes del mundo, la artista plástica eligió mantener un perfil extremadamente bajo, manteniéndose alejada de la exposición.

La historia de amor entre Agustina Picasso y Matt Groening

El amor con Groening comenzó en 2007 en Los Ángeles, cuando coincidieron en muestras de arte dedicadas a Walt Disney, de las cuales ella es una gran admiradora. Luego de entablar una gran amistad, iniciaron una relación que ya se extiende por casi dos décadas y que los mantiene radicados en los Estados Unidos.

El creador de Los Simpson y una artista argentina fueron padres de mellizos... ¡¡¡por segunda vez!!!
El creador de Los Simpson y una artista argentina fueron padres de mellizos... ¡¡¡por segunda vez!!!

A lo largo de su matrimonio, la pareja formó una numerosa familia ensamblada. Tienen ocho hijos en común: Nathaniel, las gemelas Luna e India, los mellizos Venus y Sol, seguidos por Nirvana, Satori y Shivani. Agustina es madre de Camila Costantini, fruto de su relación anterior con Eduardo Costantini hijo, lo que eleva la dinámica familiar a un total de 9 hijos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

últimas noticias

El conductor tuvo un lindo gesto con su pareja por su cumpleaños.

El gesto de Nico Occhiato con Flor Jazmín tras el escándalo con Flor Vigna y Cande Ruggeri

Hace 18 minutos
﻿El conductor aportó detalles que nunca habían salido a la luz.

Celos y odio extremo: revelaron lo peor de una expareja de Lali Espósito

Hace 27 minutos
Las ráfagas de viento zonda tiraron árboles y postes de luz en Mendoza.

Impactantes imágenes: el viento Zonda causó destrozos en Mendoza

Hace 32 minutos
Continúa el revuelo entre la cantante y su padre.

Confirmaron cómo está Tini Stoessel tras la filtración de la auditoría que pidió por su padre Alejandro

Hace 40 minutos
Se calcula que estará 4 meses fuera de las canchas.

Malas noticias para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y tendrá una larga recuperación

Hace 41 minutos