Quién es Agustina Picasso, la esposa argentina de Matt Groening que generó preocupación

La artista plástica publicó una serie de fotografías que despertaron dudas en redes sociales sobre su situación física.

La artista plástica argentina Agustina Picasso se hizo conocida por su labor y cobró también protagonismo por ser pareja de Matt Groening , el creador de la serie Los Simpson. Pero en las últimas horas generó preocupación por su estado físico en algunas fotografías que compartió en redes sociales.

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Ante la difusión de las imágenes, los usuarios hicieron foco en su salud por el abrupto cambio y especularon con posibles trastornos alimenticios o con el consumo de medicamentos para bajar de peso.

Dentro de los comentarios, algunos usuarios expusieron su sorpresa: "Esta mina era muy grosa como artista, se dedicó a tener 10 hijos con el creador de Los Simpson y tener una anorexia galopante. Muda me dejó"; "Ella claramente tiene trastornos alimenticios, qué esperan para internarla /ayudarla", escribió otra.

Ahora bien, Picasso nació en Argentina , consolidó su carrera en el circuito del arte contemporáneo como miembro fundador de Mondongo, un vanguardista grupo de arte alternativo fundado en 1999.

A pesar de compartir su vida con una de las figuras más influyentes del mundo, la artista plástica eligió mantener un perfil extremadamente bajo, manteniéndose alejada de la exposición.

La historia de amor entre Agustina Picasso y Matt Groening

El amor con Groening comenzó en 2007 en Los Ángeles, cuando coincidieron en muestras de arte dedicadas a Walt Disney, de las cuales ella es una gran admiradora. Luego de entablar una gran amistad, iniciaron una relación que ya se extiende por casi dos décadas y que los mantiene radicados en los Estados Unidos.

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A lo largo de su matrimonio, la pareja formó una numerosa familia ensamblada. Tienen ocho hijos en común: Nathaniel, las gemelas Luna e India, los mellizos Venus y Sol, seguidos por Nirvana, Satori y Shivani. Agustina es madre de Camila Costantini, fruto de su relación anterior con Eduardo Costantini hijo, lo que eleva la dinámica familiar a un total de 9 hijos.