26 de agosto de 2026 Inicio
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Estados Unidos revocará las visas de todo el mundo por tiempo indeterminado

Mientras endurecen los controles migratorios, la administración de Donald Trump anunció la medida para los solicitantes de visas temporales por motivos como turismo, educación o negocios y luego buscan establecerse a largo plazo.

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La medida busca evitar la radicación a largo plazo.

La medida busca evitar la radicación a largo plazo.

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El gobierno de Estados Unidos puso en marcha un plan para revocar progresivamente las visas de cientos de miles de extranjeros que ingresaron al país con permisos temporales y posteriormente solicitaron asilo.

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La medida de la administración de Donald Trump apunta a endurecer los controles migratorios e impedir lo que la administración considera un uso fraudulento de los visados de no inmigrante.

Aunque fuentes oficiales informaron que la medida podría impactar a cerca de 200.000 personas, las autoridades precisaron que las cancelaciones no se ejecutarán en un solo acto.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que el proceso será continuo y progresivo, por lo que la cifra final de visados anulados variará con el tiempo.

A la misma vez, la cartera diplomática trabaja junto al Departamento de Seguridad Nacional para identificar a quienes ingresaron con visas de turismo, estudio o negocios y luego iniciaron trámites de asilo.

Desde el gobierno enfatizaron que las visas temporales se otorgan bajo el compromiso explícito de regresar al país de origen. "Obtener una visa con el fin de solicitar asilo es un fraude, lo que constituye un motivo para revocarla", afirmó Pigott.

Trump endurece los controles migratorios.

Trump endurece los controles migratorios.

Visas en Estados Unidos: nuevos requisitos para aplicar

Para calificar al asilo en EE. UU. se exige estar físicamente en su territorio y demostrar persecución política, racial o religiosa. Sin embargo, la actual administración ha endurecido los filtros previos en las embajadas para bloquear de antemano a potenciales solicitantes.

Entre las directivas implementadas, los funcionarios consulares están obligados a preguntar a los solicitantes si han sufrido o temen sufrir malos tratos en sus países de origen. Los aspirantes deben responder verbalmente que "no" a ambas interrogantes para que el trámite continúe.

Esta nueva medida se suma a una política de deportación y restricción sin precedentes: el Departamento de Estado confirmó que ya revocó más de 175.000 visas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, marcando un incremento drástico en las cancelaciones respecto a meses anteriores.

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