Andy Chango reveló su conexión con el Hospital Garrahan y lamentó la desfinanciación del Gobierno: "Es doloroso"

"Era el hospital más moderno de Sudamérica, era una maravilla pública para toda la gente. Ahí se curaron miles de enfermedades, se atendieron a millones de personas", comentó y luego destacó el nivel de sus profesionales, entre ellos su padre. "Mi viejo era un capo en la neurología, era vicepresidente de la Liga Mundial de la Epilepsia, viajaba por todo el mundo. Él en el consultorio cobraba re caro, por eso pudo tener un parásito social de hijo como yo porque ganaba mucha guita", comentó entre risas.

"Todas las mañanas atendía y a la gente le salía gratis tener a las mejores eminencias. Y no solo mi viejo. Tremendos doctores al alcance de la gente y eso es lo más hermoso que hizo la Argentina", reflexionó. "Esto que logró la Argentina, tanto en los hospitales como en la universidad, es una cosa tan valorable y que lo estén destruyendo es algo tan doloroso", lamentó.

En ese punto, resaltó la importancia de la salud pública de calidad: "Es difícil cuando sos papá y tenés un hijo enfermo, este es un hospital de niños, que te lo curen o que te lo intenten curar y si vos no tenés plata, que te lo puedan hacer sin plata". "En Estados Unidos te pegan un balazo y si no mostrás el carnet de la obra social te dejan muerto en el bar", mencionó al intentar establecer una comparación con otros países.

Después de observar las declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que el Garrahan se "inventaron ñoquis", el músico sostuvo: "Esto es muy tremendo, muy doloroso, que un payaso así esté haciendo payasadas ante el dolor de la gente". "No veo los discursos de estos enfermos. No tengo televisión, no puedo creer lo que acabo de ver. Me lastima el corazón y la mente", concluyó.