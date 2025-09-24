IR A
Este actor de Marvel anticipó que no quiere que su personaje esté en Avengers: Secret Wars

El artista prefiere mantener a su héroe en las calles, antes que lanzarlo contra villanos cósmicos.

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. 

El Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en sinónimo de cruces imposibles, batallas interdimensionales y héroes que parecen sacados de leyendas. Sin embargo, no todos los intérpretes están deseando que sus personajes den el salto a las aventuras cósmicas. Uno de ellos es Mike Colter, el actor que dio vida a Luke Cage, quien ha confesado en una convención que preferiría que su héroe siga siendo un vigilante de barrio en lugar de enfrentarse a gigantes como Thanos o al temible Doctor Doom.

En el Edmonton Expo, Colter dejó claro que su visión de Luke Cage es la de un personaje anclado en la vida real, un defensor de Harlem que lucha contra el crimen cotidiano. “¿Viste lo que le hicieron a Hulk?”, lanzó a los asistentes recordando la brutal paliza que recibió el gigante esmeralda en Avengers: Infinity War. “Si hacen eso con Hulk, imagino lo que harían con Luke. Lo destrozarían en segundos”.

Qué actor no quiere que su personaje aparezca en la mega producción de Marvel

La preocupación del actor no es casual. Luke Cage siempre ha funcionado mejor en tramas callejeras, donde su fuerza y su piel a prueba de balas tienen sentido frente a mafias, traficantes o políticos corruptos. Meterlo en un enfrentamiento contra un titán loco o un hechicero todopoderoso sería, según Colter, desvirtuar al personaje y condenarlo a quedar en ridículo.

mike-colter-officially-cast-as-luke-cage-for-marve_mxjr.1200

Hasta ahora, Cage ha compartido pantalla únicamente con Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter) y Iron Fist (Finn Jones) en The Defenders. Ese grupo, mucho más modesto en escala que los Vengadores, reforzaba la idea de héroes cercanos, que combaten desde las sombras y protegen a quienes no cuentan con un ejército ni con dioses que los amparen.

El último capítulo en el que vimos a Colter como Luke Cage fue en 2018, cuando Netflix canceló la serie tras su segunda temporada. Desde entonces, las especulaciones han sido constantes. La posibilidad más fuerte apunta a Daredevil: Born Again, temporada 2, donde se espera que Matt Murdock reclute aliados para plantar cara al nuevo alcalde de Nueva York: el imponente Kingpin.

El propio Colter ha respondido con ironía a estos rumores: “No sé por qué la gente me sigue preguntando. No hay señales. No es como si Marvel hubiera resucitado recientemente una de las series de Netflix”, bromeó. Sin embargo, con la confirmación de que Jessica Jones regresará en la próxima temporada de Born Again, los fans no pueden evitar soñar con un reencuentro de los Defensores.

Lo interesante de las declaraciones del actor es que plantean un debate que muchos seguidores del MCU también comparten: ¿es necesario que todos los héroes acaben en la misma batalla épica?. El caso de Hulk, citado por Colter, demuestra que incluso los más poderosos pueden quedar relegados a un papel decepcionante cuando la trama exige un sacrificio para engrandecer al villano.

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. Esa perspectiva recuerda al espíritu de los cómics originales de Marvel, donde no todo giraba en torno a salvar al universo, sino también a proteger la esquina del barrio.

426620-mike-colter-sera-luke-cage-nueva-serie-marvel-netflix
