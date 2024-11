Qué se sabe sobre el regreso de Gran Hermano: estreno, participantes y remodelaciones de la casa

Si bien no se mostró ningún detalle sobre los 22 elegidos, el canal sufrió múltiples filtraciones y, supuestamente, el 75% de los castings fueron de personas solteras, lo que indicaría que podría no haber mucha gente con pareja en la versión 2024-25. Este fue uno de los principales problemas en el pasado, lo que provocó que no existan muchos romances.

Santiago del Moro Gran Hermano Santiago del Moro regresará como conductor de Gran Hermano por tercera temporada. Telefe

Por otro lado, la casa seguirá siendo la misma y se pudo observar que cambiaron los sillones del living y del confesionario por unos nuevos de color blanco, una tintura que se repetirá en las camas. Más allá de esto, no se notó un cambio importante con respecto a las ediciones anteriores y esto podría generar múltiples críticas.

Telefe reveló el nuevo logo de Gran Hermano y el público mostró su disgusto

El canal Telefe mostró el nuevo logo para Gran Hermano 2024-25 y el público demostró su disgusto en redes sociales, algo que confirma el complicado camino del reality show por delante.