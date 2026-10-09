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Qué se sabe sobre Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: una mezcla de humor y actualidad

El conductor avanza con una nueva etapa que busca conectar generaciones, recuperar la nostalgia y sorprender al público con una propuesta renovada.

El Cabezón vuelve a la conducción con un envío que revitaliza su formato.

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Infobae

El conductor Marcelo Tinelli prepara una nueva etapa en su carrera con Dale Match, una propuesta que combina humor, entretenimiento y actualidad. El conductor apuesta por renovar su vínculo con el público y recuperar el espíritu de algunos de sus ciclos más recordados.

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Con una impronta que conecta la televisión tradicional con las plataformas digitales, el nuevo proyecto busca reunir distintas generaciones de espectadores. La propuesta tendrá un fuerte componente de nostalgia, pero también incorporará nuevas figuras y contenidos pensados para las audiencias actuales.

Todo lo que hay que saber sobre Dale Match

Dale Match se estrenará el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 21, por Infobae en Vivo. El programa conducido por Marcelo Tinelli se emitirá de lunes a jueves y estará encargado de cerrar la programación diaria del canal de streaming, con una combinación de humor, actualidad y entretenimiento.

El nombre del ciclo recupera la esencia de VideoMatch, uno de los mayores éxitos de Tinelli en la televisión argentina. “El ‘dale’ me parece que tiene que ver con nosotros. Y el ‘match’ linkea mucho a la gente a un momento donde estaba bien, donde la pasaba bien”, explicó el conductor a Teleshow, al destacar el componente nostálgico de la propuesta.

El equipo titular de Dale Match: Baulo, Carito Muller, Marcelo Tinelli, Anita Martínez y Diego Castro.

El equipo titular de Dale Match: Baulo, Carito Muller, Marcelo Tinelli, Anita Martínez y Diego Castro.

El equipo estará integrado por Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller y Baulo, mientras que Pachu Peña participará dos veces por semana y Roberto Peña aportará imitaciones. “Somos cinco. Todos podemos ser conductores”, aseguró Tinelli, al explicar que el formato permitirá una dinámica más flexible que la televisión tradicional.

Entre las principales secciones aparecerán “30 segundos de fama”, destinada a talentos e historias insólitas, y “La gran chance”, enfocada en cantantes aficionados. También habrá cámaras ocultas, humor callejero, invitados musicales y reacciones a archivos de VideoMatch. “Puede ser una bizarreada o alguien que aparezca con un gran talento”, anticipó el presentador.

El programa se realizará en los estudios de La Corte, bajo la dirección de Gaspar Bidart y la producción general de Adrián “El Mono” Mustone. La escenografía combinará madera, pantallas y tecnología de streaming, con cinco cámaras robóticas y dos portátiles, además de un espacio destinado a actuaciones musicales en vivo.

Sobre esta nueva etapa, Marcelo Tinelli aclaró que no considera el proyecto como un regreso: “Tengo la sensación de que nunca me fui a ningún lado. Estoy habitando diferentes lugares”. Además, resumió su filosofía con una definición: “El rey es el contenido. Puede ser del año 1990 o de anoche. ¿Dónde lo ponés? Eso es lo que cambia”.

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