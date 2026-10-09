Expectativa por el programa que comenzará pronto en Telefe: todo lo que se sabe

La señal apuesta por un esperado regreso que promete sorprender a los televidentes, con importantes novedades y figuras destacadas.

Telefe prepara una nueva apuesta para su programación de octubre, con el regreso de un reconocido formato de entretenimiento que promete captar la atención de los televidentes. La propuesta genera gran expectativa por sus novedades y por las figuras que formarán parte del ciclo.

Inesperado cambio en la conducción de un éxito de Telefe: qué figura lo reemplaza

Mientras la señal mantiene su protagonismo en el rating de la televisión argentina, avanza con los preparativos de un estreno que combinará emoción, talento y competencia. La producción ya tiene importantes definiciones, aunque todavía quedan detalles pendientes de confirmación oficial.

MasterChef Junior regresará a Telefe durante la segunda quincena de octubre de 2026, después de 10 años de ausencia. Según informaron distintos medios en las últimas horas, el estreno podría concretarse el viernes 16, aunque el canal todavía no confirmó oficialmente la fecha exacta .

La nueva temporada será la tercera edición argentina de MasterChef Junior, luego de las entregas emitidas entre 2015 y 2016, que consagraron a María Sassola y Sebastián Flores . Esta vez, la conducción estará a cargo de Verónica Lozano, quien reemplazará a Mariano Peluffo .

El jurado de MasterChef Junior estará integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas , ganador de MasterChef Celebrity. Martitegui, que participó como evaluador de la primera edición infantil, expresó: “Cuando lo hice por primera vez no era papá y ahora estoy como medio canchero, me manejo con los chicos” .

La competencia contará con 12 participantes de entre 8 y 13 años, seleccionados mediante un casting dirigido a chicos residentes en Argentina. Los aspirantes debieron presentar fotografías, imágenes de sus preparaciones y videos. Las identidades de los concursantes todavía no fueron reveladas.

Ian Lucas, campeón del último Masterchef Celebrity, será jurado de la edición Junior.

Las grabaciones de MasterChef Junior ya están avanzadas y se realizan los sábados, de forma tal que las cocinas quedan disponibles para las jornadas de MasterChef Celebrity durante el resto de los días de la semana. Como medida de protección para los menores, las jornadas de grabación tienen un máximo de cuatro horas, sin interferir con las actividades escolares.

Además, las bases de Telefe establecen que los participantes deben contar con la autorización y el acompañamiento de sus padres o tutores. Con la promoción del ciclo ya en marcha, la señal ultima los preparativos para el regreso del reality gastronómico infantil, mientras se espera la confirmación de su fecha y horario de estreno.