"Me doy un shock de colágeno": la explosiva frase de Susana Roccasalvo sobre sus citas

Susana Roccasalvo dejó de lado su costado profesional y contó cómo son sus citas con hombre mucho menor que ella: "De vez en cuando me doy un shock de colágeno", ironizó.

La conductora habló de su presente sentimental y fiel a su estilo punzante, dijo que a pesar de sus citas ocasionales su zona de confort está en los hombres de 45 años para arriba, y que pueda seguir en redes: "Si no tiene Instagram, no tiene chance", aseguró.

La locutora estuvo como invitada en el programa Streams Telefe, conducido por Nati Jota y Grego Rossello, detalló que para una mediática como ella, un hombre que vive sin redes es "aburrido" y fuera de onda.

La exparticipante de MasterChef siguió dando detalles sobre sus preferencias sexuales en cuanto al encanto físico de la juventud: "Las tetillas de un chico jovencito me vienen bien, románticamente hablando", bromeó.

En la entrevista recordaron cuando Mirtha Legrand acorraló a Roccasalvo para saber si estaba en pareja: "Hoy todo cambió, hasta el amor. Hoy es mucho más un ‘te llamo en la semana’ y no sabés si es lunes o viernes”, se sinceró.

El presente sentimental de Susana Roccasalvo

Susana Roccasalvo, de 68 años, no volvió a tener una pareja formal desde el fallecimiento de su marido, Carlos Hlawaczek, en 2016, un médico anestesiólogo. La conductora tiene una hija, María Belén Soro, fruto de su relación con José Luis Soro, y es abuela. En cuanto a su vida sexual confió que cada tanto se da el lugar para alguna relación con hombres menores que ella.

Actualmente, la locutora conduce el programa de espectáculos Implacables, el cual se emite por la pantalla de El Nueve, con notas de la farándula y la actualidad, los sábados y domingos. Recientemente fue eliminada de MasterChef.

