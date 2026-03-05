"Me doy un shock de colágeno": la explosiva frase de Susana Roccasalvo sobre sus citas La conductora habló sin vueltas de sus encuentros con hombres jóvenes y reveló un requisito indispensable para los candidatos. + Seguir en







La locutora lanzó frases sobre su sexualidad que ya son virales. Redes sociales

Susana Roccasalvo dejó de lado su costado profesional y contó cómo son sus citas con hombre mucho menor que ella: "De vez en cuando me doy un shock de colágeno", ironizó.

La conductora habló de su presente sentimental y fiel a su estilo punzante, dijo que a pesar de sus citas ocasionales su zona de confort está en los hombres de 45 años para arriba, y que pueda seguir en redes: "Si no tiene Instagram, no tiene chance", aseguró.

La locutora estuvo como invitada en el programa Streams Telefe, conducido por Nati Jota y Grego Rossello, detalló que para una mediática como ella, un hombre que vive sin redes es "aburrido" y fuera de onda.

La exparticipante de MasterChef siguió dando detalles sobre sus preferencias sexuales en cuanto al encanto físico de la juventud: "Las tetillas de un chico jovencito me vienen bien, románticamente hablando", bromeó.

En la entrevista recordaron cuando Mirtha Legrand acorraló a Roccasalvo para saber si estaba en pareja: "Hoy todo cambió, hasta el amor. Hoy es mucho más un ‘te llamo en la semana’ y no sabés si es lunes o viernes”, se sinceró.