Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años El delantero sumó un nuevo trofeo a su vitrina. A su edad sigue mostrando su impronta ganadora. Por + Seguir en







El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club. Redes sociales

El delantero colombiano volvió a ser campeón en su país con 40 años, tras una extensa carrera internacional.

Fue protagonista en el fútbol argentino y dejó una huella marcada en varios clubes locales.

Su presente lo encuentra en Junior de Barranquilla, donde sumó un nuevo trofeo.

Los números de su trayectoria reflejan regularidad, títulos y una alta incidencia ofensiva. Teófilo Gutiérrez volvió a quedar en el centro de la escena mediática y deportiva luego de haberse consagrado campeón en Colombia a los 40 años. El delantero, con pasado destacado en la Argentina, sumó un nuevo título en Junior de Barranquilla, el club con el que mantiene un vínculo especial.

Luego de su paso por el fútbol argentino, donde defendió las camisetas de River, Racing y Lanús, y fue protagonista en competencias locales e internacionales, el colombiano continuó su carrera en distintos equipos del continente y de Europa. Con el correr de los años, su figura se fue consolidando como la de un jugador experimentado, capaz de aportar liderazgo y presencia en momentos importantes.

La reciente consagración llegó luego de la final del Torneo Clausura colombiano, en la que Junior volvió a imponerse y levantó el trofeo después de dos temporadas. Aunque no fue titular, Gutiérrez ingresó en el segundo tiempo y formó parte del cierre de una serie que terminó con festejo y una nueva estrella para el club de Barranquilla. El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club, confirmando su condición de referente histórico de la institución.

Teófilo Guttierez Redes sociales Los números de Teo Gutiérrez en su carrera A lo largo de su trayectoria profesional, Teo Gutiérrez disputó un total de 690 partidos oficiales entre torneos de liga, copas nacionales e internacionales. En ese recorrido, convirtió 222 goles y entregó 110 asistencias. En ese tiempo tuvo picos de producción muy marcados en algunos equipos puntuales.

En Junior de Barranquilla, el club donde es ídolo, acumuló 96 goles y 47 asistencias a lo largo de sus distintas etapas. En River sumó 28 tantos y 8 asistencias en 70 partidos oficiales. Otro registro destacado se dio en Racing, donde aportó 22 goles y 7 pases gol en poco más de 40 encuentros, mientras que en Sporting de Lisboa cerró su paso europeo con 15 goles y una asistencia.