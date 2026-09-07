Gastón Edul rompió el silencio tras la fake news que lo vinculó con Nati Jota: "Pavos"

Un llamado en plena transmisión en vivo obligó al reconocido periodista a romper el sorpresivo silencio ante la masiva ola de rumores.

La influencer y el periodista deportivo fueron vinculados a la reproducción de un fuerte contenido digital.

Las redes sociales colapsaron este fin de semana cuando una mentira coordinada aseguró la supuesta filtración de un material íntimo entre el periodista deportivo Gastón Edul y la conductora Nati Jota . La masiva viralización obligó a los protagonistas a intervenir públicamente.

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El hecho ocurrió durante el fin de semana en la red social X, impulsado por cuentas monetizadas que buscaban interacciones a costa de la reputación ajena. El montaje explotó el historial de afinidad mediática de ambos colegas.

La rápida propagación de los falsos adelantos capturó la atención de miles de usuarios, generando picos de búsqueda en Google Trends y obligando a portales informativos a monitorear el pulso de la desinformación digital.

Lejos de dejar pasar el hostigamiento, el periodista aportó su testimonio de primera mano para frenar las especulaciones, marcando un límite estricto ante el accionar de las granjas de perfiles anónimos.

El epicentro del conflicto se desató el domingo en la plataforma X, donde perfiles con insignia verificada replicaron frases calcadas como "Yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de gaston edul con nati jota" para simular un consumo masivo.

"Edul": Porque Davo Xeneize llamó en vivo a Gastón Edul y le preguntó sobre algo que el chat tenía curiosidad. "Qué situación de verga". pic.twitter.com/NbjJyp46Cp

Ante la confusión generalizada, el periodista deportivo rompió el silencio de manera sorpresiva en plena transmisión en vivo realizada por el popular streamer Davoo Xeneize, quien lo interrogó telefónicamente al aire.

Sin filtros ante la consulta directa sobre el rumor, Edul sentenció al aire: "Imagino por qué preguntan. No hay mucho para decir, no crean las cosas que ven en Twitter. ¿2026 y siguen creyendo en Twitter? Por favor, no sean pavos".

Cuentas especializadas en espectáculos como Mundo Famosos debieron intervenir de urgencia para frenar la estafa virtual, advirtiendo que se trataba de una maniobra publicitaria estructurada por cuentas en busca de rédito económico mediante interacciones.